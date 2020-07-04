Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор до 2021 года запретил проводить массовые мероприятия для детей в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 3 июля.

В тексте документа уточняется, что запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп, в том числе групповых ячеек, классов, отрядов и и т.д., а также «массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций».

Отмечается, что правила действуют до 1 января 2021 года.

3 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

По последним данным, в мире зафиксировано более 11 млн случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии скончались более 528 тыс. человек, 6,2 млн выздоровели.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 3 июля, за время эпидемии в России выявлено 667 883 случая коронавируса, 437 893 человека выздоровели, 9859 умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.