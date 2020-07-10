Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минфин подготовил поправки в законодательство о налоговом маневре в IT-сфере
Общество
Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года
Общество
Голикова призвала россиян прививаться от сезонных инфекций
Мир
ВОЗ запланировала помочь бросить курить более 1 млрд людей
Общество
В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»

Минфин подготовил поправки в законодательство о налоговом маневре в IT-сфере

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов России подготовило поправки в законодательство о проведении «налогового маневра» в IT-сфере по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 10 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Проектом предусматривается снижение на бессрочный период уже действующего льготного налогового тарифа до 7,6%, налог на прибыль предлагается установить в размере 3%.

«Это будут одни из самых низких ставок в мире, которые обеспечат конкурентоспособность наших компаний на международном рынке. Мы формируем благоприятную среду для интенсивного развития IT-отрасли в стране, высвобождаем ресурсы IT-компаний для инвестирования в запуск новых проектов, а, следовательно, и создание дополнительных рабочих мест. Это даст стимул талантливым молодым специалистам развиваться именно в российской IT-индустрии, а бизнес будет мотивирован работать в «белую», — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

По словам министра, таким образом удастся сделать IT-сектор своеобразной страховкой на случай непредвиденных ситуаций, как, например, пандемия коронавируса.

Аналогичные преференции по страховому взносу и налогу на прибыль будут установлены для организаций, который осуществляют деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции, которые будут включены в реестр Минпромторга России.

Также пересматривается порядок освобождения отрасли от налога на добавленную стоимость. Предлагается освободить от налога реализацию исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Кроме того, идет подготовка механизма дополнительного стимулирования отечественной IT-отрасли, которые включают в себя как прямую поддержку компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, так и стимулирование спроса, развитие ГЧП партнёрства и кадрового потенциала в этой отрасли.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля принять законы о налоговом маневре IT-сфере.

23 июня Путин предложил провести налоговый маневр в IT-сфере. В частности, ставку страховых взносов он предложил снизить до 7,6% бессрочно, пишет «Газета.ру». Налог на прибыль российский лидер рекомендовал уменьшить с 20 до 3% и отметил, что это фактически будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020