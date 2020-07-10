Минфин подготовил поправки в законодательство о налоговом маневре в IT-сфере

Министерство финансов России подготовило поправки в законодательство о проведении «налогового маневра» в IT-сфере по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 10 июля.

Проектом предусматривается снижение на бессрочный период уже действующего льготного налогового тарифа до 7,6%, налог на прибыль предлагается установить в размере 3%.

«Это будут одни из самых низких ставок в мире, которые обеспечат конкурентоспособность наших компаний на международном рынке. Мы формируем благоприятную среду для интенсивного развития IT-отрасли в стране, высвобождаем ресурсы IT-компаний для инвестирования в запуск новых проектов, а, следовательно, и создание дополнительных рабочих мест. Это даст стимул талантливым молодым специалистам развиваться именно в российской IT-индустрии, а бизнес будет мотивирован работать в «белую», — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

По словам министра, таким образом удастся сделать IT-сектор своеобразной страховкой на случай непредвиденных ситуаций, как, например, пандемия коронавируса.

Аналогичные преференции по страховому взносу и налогу на прибыль будут установлены для организаций, который осуществляют деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции, которые будут включены в реестр Минпромторга России.

Также пересматривается порядок освобождения отрасли от налога на добавленную стоимость. Предлагается освободить от налога реализацию исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Кроме того, идет подготовка механизма дополнительного стимулирования отечественной IT-отрасли, которые включают в себя как прямую поддержку компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, так и стимулирование спроса, развитие ГЧП партнёрства и кадрового потенциала в этой отрасли.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля принять законы о налоговом маневре IT-сфере.

23 июня Путин предложил провести налоговый маневр в IT-сфере. В частности, ставку страховых взносов он предложил снизить до 7,6% бессрочно, пишет «Газета.ру». Налог на прибыль российский лидер рекомендовал уменьшить с 20 до 3% и отметил, что это фактически будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.