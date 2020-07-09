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Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT сфере до 24 июля

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля принять законы о налоговом маневре IT-сфере и увеличении НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год. Об этом говорится в поручениях главы государства по итогам обращения к гражданам от 23 июня, опубликованные 9 июля на сайте Кремля.

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«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6%, а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 0%», — говорится в поручении.

При этом должны быть предусмотрены компенсации недополученных доходов для субъектов федерации.

Кроме того, правительство совместно с благотворительными, иными некоммерческими организациями и представителями медицинского сообщества должно подготовить механизм принятия решений об использовании денег, полученных за счет увеличения НДФЛ, для оказания медицинской помощи.

23 июня Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. По его словам, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

В тот же день Путин предложил провести налоговый маневр в IT-сфере. В частности, ставку страховых взносов он предложил снизить до 7,6% бессрочно, пишет «Газета.ру». Налог на прибыль российский лидер рекомендовал уменьшить с 20 до 3% и отметил, что это фактически будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

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