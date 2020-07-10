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Три аэропорта Москвы заявили о готовности возобновить зарубежные рейсы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Московские аэропорты Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили «РИА Новости» их представители в пятницу, 10 июля.

«Международный аэропорт Шереметьево готов к возобновлению обслуживания международных перевозок с 15 июля», — сообщила агентству директор по связям с общественностью этой воздушной гавани Анна Захаренкова.

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Пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова заявила, что аэроузел был готов снова начать полеты за границу еще с 1 июня.

Аэропорт Домодедово направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами, сообщили агентству в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что с 15 июля начнется процесс снятия ограничений на международные полеты. По ее словам, российские авиационные власти могут провести переговоры и понять, какие страны соответствуют критериям, необходимым для возобновления международных рейсов, и готовы возобновить авиасообщение с нашей страной.

Вице-премьер отметила, что обсуждение этого вопроса стало возможным благодаря длительному снижению заболеваемости коронавирусом в России.

Накануне СМИ со ссылкой на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова сообщили, что ведомство предложило возобновить авиасообщение с девятью странами Европы и четырьмя — Азии.

Как отмечал ТАСС, Орлов отправил это письмо в Росавиацию и Минтранс. В министерстве сказали, что пока не получали письмо.

В четверг оперштаб сообщил, что до 13 июля необходимо оценить готовность российских аэроузлов к возобновлению международнных рейсов. Вопрос будет курировать Минтранс.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса в конце марта.

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