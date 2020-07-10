В Минюсте отвергли обвинения в адрес России по делу о крушении MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 июля на сайте Минюста России.

«До настоящего времени власти Российской Федерации не уведомлялись Европейским судом по правам человека о подаче Нидерландами против России жалобы на обстоятельства крушения малайзийского Боинга в 2014 году в небе над Украиной. В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно, что правительство Нидерландов приняло решение подать иск в ЕСПЧ к России в связи с приписываемой ей ролью в крушении MH17. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не получала официальных уведомлений об иске.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследовала ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.