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РПЦ выразила сожаление в связи с решением Турции по собору Святой Софии

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Русская православная церковь (РПЦ) сожалеет о том, что ее обеспокоенность перспективой превращения собора-музея Святой Софии в Стамбуле в мечеть не была услышана турецкими властями. Об этом в пятницу, 10 июля, ТАСС сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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«Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чем сказал 6 июля в своем заявлении Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл», — приводит агентство его слова.

Ранее в пятницу государственный совет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Таким образом, Софийский собор в Стамбуле снова станет мечетью.

В этот же день в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не делать этого. Отмечалось, что для таких изменений государству для начала нужно уведомить ЮНЕСКО и в случае необходимости попросить проверку у Комитета всемирного наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили также госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу о статусе этого храма.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

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