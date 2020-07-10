РПЦ выразила сожаление в связи с решением Турции по собору Святой Софии

Русская православная церковь (РПЦ) сожалеет о том, что ее обеспокоенность перспективой превращения собора-музея Святой Софии в Стамбуле в мечеть не была услышана турецкими властями. Об этом в пятницу, 10 июля, ТАСС сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чем сказал 6 июля в своем заявлении Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл», — приводит агентство его слова.

Ранее в пятницу государственный совет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Таким образом, Софийский собор в Стамбуле снова станет мечетью.

В этот же день в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не делать этого. Отмечалось, что для таких изменений государству для начала нужно уведомить ЮНЕСКО и в случае необходимости попросить проверку у Комитета всемирного наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили также госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу о статусе этого храма.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.