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Российский сенатор прокомментировал смену статуса собора Святой Софии

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Превращение храма Святой Софии (Айя-София) в мечеть чревато серьезными политическими проблемами для президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом заявил «РИА Новости» в пятницу, 10 июля, сенатор Олег Морозов.

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По его словам, смена статуса собора-музея «объективно рвет религиозную ткань и Турции, и мира», чему «нет ни объяснения, ни оправдания».

«Результат — усиливающаяся религиозная рознь. Эрдоган может выиграть конкретную партию, но проиграть политический матч. Ситуация станет очень плохой. Плюсы минимальны. Минусы очевидны», — сказал Морозов.

Парламентарий отметил, что принятое в 1934 году решение основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка превратить храм Святой Софии из мечети в музей было «вполне закономерным». По его словам, бывший турецкий правитель не считал, что «есть решение, устраивающее все конфессии», и «был прав».

Ранее в пятницу государственный совет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Таким образом, Софийский собор в Стамбуле снова станет мечетью.

Ранее в этот же день в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не делать этого. Отмечалось, что для таких изменений государству для начала нужно уведомить ЮНЕСКО и в случае необходимости попросить проверку у Комитета всемирного наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили также госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

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