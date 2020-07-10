Взяли без штурма: как принимают в творческие вузы во время пандемии

В этом году немногие вузы — в основном творческие — могут позволить себе провести очные вступительные испытания. Одним из первых стал ГИТИС. «Известия» побывали на прослушиваниях и убедились, что жесткие меры безопасности не испугали желающих посвятить себя искусству. Хотя живые очереди из нескольких сотен будущих актеров, приходящих «на удачу», ушли в прошлое.

С живой на электронную

Разгар июля, полдень, жара. Под козырьком у входа в учебный театр ГИТИСа, что в Большом Гнездниковском переулке, ждут своей очереди на вход абитуриенты. Человек десять от силы… Зрелище довольно непривычное для тех, кто знает, как это обычно бывает. Если бы не пандемия, здесь бы сейчас рисковали заполучить солнечный удар минимум 500 претендентов. Именно столько потенциальных студентов ежегодно собиралось в живую очередь около актерского факультета на Арбате.

Взяли без штурма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Электронная запись на определенное время существует уже четвертый год, но раньше большинство поступающих ее игнорировало и просто приходило наудачу, жалуется ректор Григорий Заславский. В этом году правила стали намного жестче.

— Мы на каждом шагу повторяем, что у пришедших наудачу не будет ни единого шанса никуда попасть, — обещает Григорий Заславский.

То ли угрозы возымели действие, то ли просто так совпало, но в этом июле знаменитая живая очередь самоупразднилась. Для тех, у кого по каким-то причинам нет возможности зарегистрироваться онлайн, открыли запись по телефону. По этому случаю некоторые телеграм-каналы тут же начали упражняться в юморе. Сотрудники ГИТИСа лишь искренне порадовались за авторов постов — видимо, те живут настолько хорошо, что даже не знают о проблемах с интернетом в регионах.

Помимо прочего, впервые было решено провести очные прослушивания в зале учебного театра, а не на факультетах, чтобы обеспечить необходимую дистанцию между поступающими и педагогами.

Тем временем я подхожу ко входу и, как назло, от всей души чихаю. На меня оборачиваются все без исключения, улыбаются и желают здоровья. Маски у ребят приспущены, но никто не сделал ни шага в сторону. Смелые, однако... Захожу внутрь, натягиваю средства индивидуальной защиты и оглядываюсь по сторонам. Холл расчерчен на полутораметровые квадраты, вдоль стен расставлены обеззараживатели воздуха. Опять же, вместо привычной толпы в помещении всего несколько человек, все в масках, каждый в пределах своего участка.

Взяли без штурма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Видя, что одна из девушек приспустила маску, чтобы отдышаться, делаю то же самое. Спустя пару мгновений обе получаем замечания от сотрудников ГИТИСа. С правилами личной безопасности здесь очень строго.

Средства разные нужны

Интересуюсь: а поют и читают абитуриенты тоже в масках? Вместо объяснений меня любезно проводят в зрительный зал. В центре за столом в полной экипировке сидит декан факультета эстрады Анна Одинокова, на ней маска и полиэтиленовые перчатки. Рядом с анкетами будущих студентов — пакет со средствами защиты, пачка антибактериальных салфеток и огромная банка антисептика, к помощи которого декан прибегает буквально каждые 10–15 минут — обрабатывает даже не руки, а надетые на них перчатки.

На сцену выходит молодая девушка. Мой интерес удовлетворен — маски на ней нет.

— Здравствуйте, меня зовут Светлана Рогачева, 18 лет.

— Вы поете? — интересуется декан.

— Да.

— Тогда возьмите микрофон, но предварительно протрите его салфеткой. Да не ручку протирайте, а то место, куда вы дышите, — сетует на несообразительность абитуриентки Анна Одинокова.

Взяли без штурма Декан факультета эстрады ГИТИСа Анна Одинокова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вообще курьезов было много. То у преподавателя не переворачиваются страницы — в перчатках совершить это нехитрое действие не так-то просто, то ребята от волнения говорят всякие глупости.

— Кто же вам в прошлом году отказал? Неужели я? — спрашивает Анна Одинокова девушку, штурмующую ГИТИС со второй попытки.

— Если честно, я из-за света на сцене не могу разглядеть ваше лицо, не узнаю, — смущенно отвечает абитуриентка.

— Да я вообще-то в маске сижу, вы меня и без света не узнаете, — смеется декан.

В перерыве (их устраивают каждые час-полтора, чтобы сделать влажную уборку) спрашиваю Анну Федоровну о том, каково это — весь день провести в маске и перчатках. Тяжело, наверное? Но снова сталкиваюсь с непониманием.

— Мне замечательно работается, для это созданы прекрасные условия. Да, весь день сижу в перчатках, ну и что? — парирует декан.

Пытаюсь развить эту же тему в разговоре с ректором. Делюсь собственными ощущениями — неудобно, трудно дышать, руки потеют. Реакция идентичная.

— Что такое «удобно — не удобно»? Всё, что нам было предложено, придумано не для того, чтобы создать неудобства, но чтобы способствовать большей безопасности, — уверен Григорий Заславский.

Без границ

И всё же изменения из-за работы в новых реалиях есть, признается декан факультета эстрады. Но они во многом положительные. Абитуриенты, например, более организованны — благодаря тому что ждут выхода на сцену буквально в одиночестве.

— Раньше они все вместе толпились, тусовались, а потом такие же расхлябанные выходили экзамен сдавать, — вспоминает Анна Одинокова. — Их было уже невозможно собрать. А сейчас они настроенные. Это просто замечательно.

Радостно и то, что вступительные испытания разрешили проводить очно. Консультации в онлайне и абитуриентам, и педагогам дались тяжело. Есть огромная разница — читать и петь экрану или делать то же самое перед живым залом, глаза в глаза.

Взяли без штурма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Интересно, что желающих учиться в театральном вузе после пандемии меньше не стало. Казалось бы — коронавирус показал, насколько это нестабильная профессия — артист. Какой-нибудь карантин — и ты уже не у дел. Но, по словам Григория Заславского, конкурс в этом году будет, как всегда, большим. По секрету ректор ГИТИСа рассказал, что среди абитуриентов в этом году есть и граждане Белоруссии.

— Как они добрались, говорить не буду, — интригует Григорий Заславский. — Просто чтобы не дать возможности другим таким же образом приехать.