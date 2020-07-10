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Россия примет решение по ДОН после оценки последствий выхода США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия примет решение по Договору по открытому небу (ДОН) после анализа последствий выхода из него США. Об этом в пятницу, 10 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума «Примаковские чтения».

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«Мы призвали всех остающихся участников договора, чтобы они постарались этот договор сохранить. Мы готовы к тому, чтобы он продолжал функционировать. Решение, оставаться нам в нем или нет, будем принимать после того, как взвесим все последствия выхода Соединенных Штатов, уже, по-моему, не подлежащего изменению», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Он отметил, что в соответствии с графиком США должны прекратить свое участие в договоре 22 ноября — через две с половиной недели после президентских выборов.

«Кто бы ни стал президентом, новая администрация приступает к своим обязанностям 20 января. Поэтому едва ли это решение будет пересмотрено в такой ситуации. И если новая администрация решит вернуться в договор, придется начинать с нуля эти переговоры», — добавил министр.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

В начале июля, после переговоров по ДОН, России и США не удалось сблизить позиции, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет признаков того, что другие участники последуют примеру Вашингтона и тоже выйдут из соглашения.

В то же время начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев подчеркнул, что Россия не будет уговаривать США остаться в ДОН.

Договор был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, c целью укрепления доверия в Европе после холодной войны. До последнего времени были 34 государства. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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