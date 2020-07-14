Неигровая площадка: чем будет заниматься Госсовет

Госсовет станет главной площадкой для диалога президента с регионами. На его заседаниях будут не только обсуждать вопросы государственного значения, но и подводить промежуточные итоги работы на местах. Из малозаметной структуры совет может превратиться в один из основных органов политической системы. Для определения его нового статуса в ближайшее время примут отдельный федеральный закон. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» члены рабочей группы (РГ) по Конституции и эксперты. По мнению некоторых политологов, для усиления Госсовета к уже существующей консультативной функции могут прибавиться исполнительные полномочия.

Несгибаемая вертикаль

В сентябре Госсовет будет праздновать юбилей. 20 лет назад Владимир Путин возродил этот институт, упраздненный после распада СССР. Госсовет формируется президентом, который также занимает пост председателя. Среди основных функций — обсуждение особо значимых вопросов главой государства и руководителями субъектов.

В президиум входят восемь представителей от каждого федерального округа, ротация которых происходит раз в полгода. Остальной состав Госсовета достаточно гибкий. В заседаниях могут участвовать не только действующие, но и бывшие губернаторы, представители правительства, обеих палат парламента, руководители фракций Госдумы, полпреды президента в федеральных округах и члены других консультативных органов. Обычно совет собирается в Москве, однако иногда работа проходит в регионах.

После принятия пакета поправок на общероссийском голосовании в Конституции появилось упоминание Госсовета. Согласно новой редакции Основного закона, эта структура будет обеспечивать функционирование и взаимодействие органов публичной власти, а также определять основные направления внутренней и внешней политики. Статус Госсовета будет указан в отдельном федеральном законе.

Работа над документом идет полным ходом. После его принятия Госсовет станет одним из ключевых институтов в политической системе, но при этом не будет дублировать или подменять функции других органов власти. Об этом «Известиям» заявил член РГ, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Принимать этот федеральный закон будут в приоритетном порядке. Хотя Госсовет давно существует и регулярно собирается, сейчас этот процесс должен быть формализован. Этот институт станет уникальным органом власти, который гармонично впишется в нашу правовую и управленческую систему, — сообщил политик.

Госсовет продолжит оставаться основной площадкой взаимодействия президента с главами субъектов. Планируемые изменения направлены на усиление вертикали исполнительной власти, сообщил «Известиям» член РГ, завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сурен Авакьян.

— Заседания не будут проводиться по принципу «я — командир, а вы все слушаете и подчиняетесь». На них будут дискуссии по самым важным темам. Основная задача — услышать мнения субъектов, — уверен эксперт.

Сейчас периодически издаются указы президента и постановления правительства об эффективности региональной исполнительной власти, напомнил Сурен Авакьян. На основании этих документов ежегодно подводятся итоги работы на местах. Самые эффективные субъекты могут рассчитывать на гранты и материальное поощрение от федерального центра.

Госсовет может стать площадкой, на которой будут периодически анализировать промежуточные результаты работы губернаторов. Для большей объективности совет продолжит практиковать выездные заседания. Однако эксперт не исключает, что в последний момент в федеральный закон могут внести кардинальные изменения, которых никто не ожидает.

Гибридный формат

Ранее сопредседатель рабочей группы по Основному закону Андрей Клишас заявил в интервью «Известиям», что Госсовет не сможет отнять никаких полномочий ни у Совета Федерации, ни у Думы, ни у правительства, ни у президента, поскольку полномочия этих органов описаны в Конституции. По его мнению, эта структура станет арбитром между кабмином и регионами.

Реформированный институт власти будет в первую очередь оперативно реагировать на возникающие проблемы и помогать изменять законодательную базу, сказала «Известиям» член РГ, глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

До сих пор в Кремле идут консультации по поводу Госсовета, считает политолог Дмитрий Фетисов. Когда они завершатся, парламент быстро примет этот закон.

— Поправка в Конституцию дала нам понять, что эта структура не будет высшим руководящим органом. Она может быть как некое политбюро при президенте, которое, возможно, будет заниматься региональной политикой. Орган может осуществлять как консультативные, так и исполнительные функции, — заявил «Известиям» эксперт.

Усиление действительно необходимо, ведь сейчас эта структура больше похожа на пул губернаторов. Работа осложняется тем, что главы регионов не всегда напрямую говорят о существующих проблемах, боясь потерять свои места, пояснил «Известиям» политолог Константин Калачев.

— Очевидно, что этот институт должен собирать политических тяжеловесов, которые не только занимают высокую должность, но и играют реальную роль. В него должны входить люди, которые могут позволить себе высказывать свое мнение, даже если оно отличается от общепринятого, — уверен он.

Путем реформирования хотят создать реальный мозговой центр, полагает Константин Калачев. Для этого большое внимание будут уделять составу. К тому же может быть расширено представительство регионов. Без изменений этот орган так и продолжит одобрять уже принятые решения, подытожил эксперт.