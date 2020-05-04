Отборный кандидат: новые партии метят в Думу через заксобрания

Образованные недавно малые партии собираются привлечь в свои ряды известных людей, чтобы повысить рейтинг в преддверии региональных выборов, а также думской кампании 2021-го. Если новым политическим силам удастся заполучить хотя бы один мандат в любом заксобрании страны, это позволит им избежать сбора подписей перед выборами в Госдуму. Об этом «Известиям» рассказали в самих партиях, подчеркнув, что работа по отбору кандидатов уже началась. При этом лишь две из шести новых партий примут участие во всех предстоящих избирательных кампаниях в парламенты субъектов. Между тем опрошенные «Известиями» политологи скептически относятся к перспективам таких объединений.

Есть такие партии

Процесс создания новых партий в России активизировался в прошлом году. Первым в октябре 2019-го стало общественное движение «За правду» писателя Захара Прилепина. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста России, сведения об этой структуре, о партиях «Новые Люди» владельца компании Faberlic Алексея Нечаева, «Зеленая альтернатива» бывшего активиста молодежного движения «Местные» Руслана Хвостова, а также о Партии прямой демократии сооснователя онлайн-игры World of Tanks Вячеслава Макарова были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в I квартале 2020 года.

Кроме того, ведомство получило документы для регистрации проекта «Достойная жизнь» экс-депутата Госдумы от ЛДПР Романа Худякова и заявление о создании Федеративной партии активиста «Открытой России» депутата Липецкого областного совета Олега Хомутинникова. Сейчас Минюст проводит правовую экспертизу представленных документов.

п1 Учредительный съезд политической партии «За правду», 01 февраля 2020 года Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Большинство новых партий уже приступили к отбору кандидатов, чтобы выдвинуть их на выборы регионального и федерального уровней. Так, 27 апреля, в день российского парламентаризма, Захар Прилепин заявил о старте кадрового проекта «ПРО100 ЗА ПРАВДУ». По словам секретаря ЦК партии Николая Новичкова, желающим баллотироваться в Госдуму в 2021 году необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и представить руководству партии социально значимый проект. Таким образом, организаторы планируют отобрать сотню потенциальных кандидатов в ГД.

— У нас большой медийный пул. Будем предлагать всем, чтобы они принимали участие в выборах в Госдуму и своей известностью работали на нашу партию. Каждый из них будет принимать решение индивидуально, но мы рассчитываем на их помощь, — добавил Николай Новичков.

Создание партии Захара Прилепина ранее поддержали в том числе актер Иван Охлобыстин и его американский коллега с российским паспортом Стивен Сигал, который вошел в состав политсовета новой структуры. Ранее Захар Прилепин заявлял о желании Стивена Сигала представлять «За правду» на выборах в Госдуму. «Известия» выяснили, что партия также планирует предложить избраться в нижнюю палату рок-певице Юлии Чичериной, театральному режиссеру Эдуарду Боякову, актеру Владимиру Меньшову, политику Наталии Нарочницкой и музыканту Вадиму Самойлову.

В этом году на выборы в региональные парламенты партия выдвинет активистов, которые участвовали в процессе создания отделений в субъектах, помогали развивать движение, сообщил «Известиям» Николай Новичков.

п2 Художник Вася Ложкин во время съезда экологической партии «Зеленая альтернатива», 10 марта 2020 года Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В «Зеленой альтернативе» рассматривают возможность выдвижения и в региональные заксобрания известных широкой общественности деятелей. Кроме того, уже в этом году в Госдуме может появиться их представитель. На довыборах в ГД в Ярославле партия выдвинет в качестве кандидата известного художника Алексея Куделина, работающего под псевдонимом Вася Ложкин.

При этом для отбора в региональные парламенты в «Зеленой альтернативе» решили использовать традиционные методы, то есть праймериз. Однако из-за небольшого количества членов партии во внутрипартийном голосовании может принять участие любой желающий.

— Нужно подать заявку (для участия в праймериз. — «Известия»). Мы ее рассмотрим. К заявке надо приложить свою биографию. Все достаточно просто, — объяснил «Известиям» Руслан Хвостов.

В региональных отделениях Партии прямой демократии также занялись отбором кандидатов в региональные заксобрания.

— Кандидатами могут стать действующие члены региональных отделений партии при условии их готовности участвовать в выборах, — заявил «Известиям» пресс-секретарь партии Тимофей Шевяков. — Есть и второй вариант — кандидатом может стать человек, который не состоит в партии, но разделяет ее интересы и программу. Его кандидатуру должны поддержать представители регионального отделения. Пока рано говорить о выборах в Государственную думу — хотя, конечно, кандидатуры есть.

В партии «Достойная жизнь» сообщили, что кандидатами могут стать лишь действующие партийные активисты. Впрочем, председатель Роман Худяков не исключает появления медийных кандидатов.

п3 Председатель партии «Достойная жизнь» Роман Худяков Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Если они будут готовы к плодотворной работе, то, конечно, будем выдвигать, — сказал «Известиям» Роман Худяков.

В свою очередь, в партии «Новые люди» активисты проходят обучение по отбору кандидатов в депутаты.

— Мы проводим тренинги, прежде всего с нашим активом в региональных отделениях. Наши люди в субъектах — это первый и главный фильтр по отбору. Именно они будут предлагать большую часть кандидатов для участия в выборах, — заявили «Известиям» в пресс-службе партии.

В Федеративной партии пока озадачены другой проблемой: из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции учредительный съезд пришлось перенести на неопределенный срок, сказал «Известиям» Олег Хомутинников.

Первым делом — регионы

Чтобы получить право участвовать в выборах, новым партиям необходимо открыть минимум 43 региональных отделения. «Известия» выяснили, что пока ни одна из новых структур не справилась с этой задачей. Кроме того, чтобы не собирать подписи избирателей для участия в думской кампании, партии намерены получить хотя бы один депутатский мандат в любом заксобрании страны.

Ведь политические партии, набравшие более 3% голосов по итогам прошлой думской кампании или имеющие минимум одного парламентария, избранного по списку в законодательном собрании, освобождаются от сбора подписей избирателей , необходимых для выдвижения в нижнюю палату. В противном случае, согласно закону «О выборах депутатов Государственной Думы...», для регистрации партийного списка кандидатов необходимо собрать 200 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. При этом на один субъект должно приходиться не более 7 тыс. подписей. Для выдвижения кандидатов-одномандатников нужно заручиться поддержкой в виде подписей 3% от общего числа избирателей в округе.

п4 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Известия» выяснили, что «За правду» Захара Прилепина и «Достойная жизнь» Романа Худякова примут участие во всех предстоящих кампаниях в региональные парламенты. Партия прямой демократии поборется за места в Новосибирском Заксобрании и Воронежской облдуме. Представители экологического проекта «Зеленая альтернатива» проверят свои силы на сентябрьских выборах в республике Коми, а также в Новосибирской и Челябинской областях . Федеративная партия намерена попасть в областную думу Воронежской области. Решение по кампаниям, в которых будут участвовать представители политической структуры «Новые люди», примут на партийном съезде в июне — начале июля.

Впрочем, опрошенные «Известиями» политологи скептически относятся к перспективам новых партий на выборах. Эксперты уверены, что все эти объединения созданы с целью оттянуть протестный электорат у кандидатов парламентской оппозиции.

— Каждая соберет незначительный процент, тем самым, не даст КПРФ и ЛДПР получить случайные голоса. Они привлекают на свою сторону протестных избирателей, которые не разделяют идеологию КПРФ и ЛДПР, но готовы за них проголосовать, как за наиболее оппозиционные партии, имеющие большие шансы пройти в Госдуму, — считает директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.