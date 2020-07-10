Суд признал незаконным избрание Грудинина главой Совхоза имени Ленина

Арбитражный суд Московской области признал незаконным решение о переизбрании Павла Грудинина директором ЗАО «Совхоз имени Ленина», принятое общим собранием акционеров в марте. Решение принято по иску семи акционеров предприятия в пятницу, 10 июля.

Кроме того, суд признал недействительными решения собрания об избрании наблюдательного совета организации, утверждении аудитора и распределении прибыли и убытков по результатам 2019 года. Решения об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности совхоза за прошлый год, принятые на собрании акционеров 19 марта, тоже признаны недействительными, передает РАПСИ.

Ранее, в июле, суд отклонил апелляцию Грудинина на предыдущее решение о взыскании с него более 1 млрд рублей в пользу предприятия, принятое в октябре.

Истцами по делу выступают Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова. Позже к ним в качестве соистца присоединилась бывшая жена Грудинина Ирина. Трое детей, двое из которых еще несовершеннолетние, привлечены как третьи лица. Также третьим лицом выступает еще один акционер совхоза Александр Федоров.

30 октября 2018 года акционеры предприятия потребовали взыскать с Грудинина реальный ущерб в размере около 1,1 млрд рублей. 31 января 2019-го акционеры подали новый иск в размере 1 млрд рублей за упущенную выгоду. По их мнению, ущерб был причинен сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» в 2008 году двух земельных участков рыночной стоимостью около 1,1 млрд рублей.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» — многопрофильное российское предприятие, производящее сельскохозяйственную продукцию. Расположено в поселке Совхоза имени Ленина. С 1995 года его директором является Павел Грудинин.