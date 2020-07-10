В Подмосковье подтопленными остались около 250 приусадебных участков

В Московской области в результате сильного дождя остаются подтопленными 248 приусадебных участков и 109 дачных домов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах в пятницу, 10 июля.

«В четырех СНТ подтопленными остаются 248 приусадебных участков, а также 109 дачных домов в Можайске и Истре. Новых подтоплений за сутки нет», — рассказал собеседник информагентства.

Он отметил, что накануне от воды удалось освободить около 50 приусадебных участков.

В ночь с 8 на 9 июля несколько городских округов Московской области затопило из-за обильных дождей. В общей сложности в разных районах подтопило более 300 приусадебных участков.

Кроме того, при проведении работ по прокладке обводного канала произошел подмыв технической насыпи и вода вышла через жилой сектор в реку Руза. В итоге там подтопило несколько десятков приусадебных участков, а два дома смыло водой.

Помимо прочего в Рузе размыло автомобильный мост. Водителей призвали пользоваться объездными путями до восстановления путепровода.