В Москве двое избили женщину и отобрали сумку с ценностями на 2,3 млн рублей

На юго-востоке Москвы двое неизвестных напали на женщину, избили и отобрали сумку с деньгами, ноутбуком, телефонами на сумму 2,3 млн рублей. Об этом в пятницу, 10 июля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Женщина в возрасте 22 лет обратилась в полицию в ночь на 9 июля.

«Около подъезда № 4 дома 74 на улице Перерва двое неизвестных брызнули заявительнице в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью, нанесли побои, открыто похитили сумку, в которой находились деньги в сумме $20 тыс., 800 тыс. рублей, ноутбук, два сотовых телефона, а затем скрылись совместно с неизвестным на поджидавшем их автомобиле ВАЗ-2114», — рассказали в столичном главке.

Материальный ущерб в результате разбойного нападения составил около 2,328 млн рублей. Женщине была нанесена травма головы. Пострадавшая обратилась в больницу и была отпущена после получения медицинской помощи.

«В 01:00 по адресу: улица Верхние Поля, дом 35 А, сотрудниками полиции остановлена указанная автомашина ВАЗ-2114, под управлением бомжа 1997 года рождения, который доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства», — добавили в МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовно дело о разбое (п.«б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Накануне в Башкортостане убили при ограблении столетнего ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент произошел 9 июля в доме пенсионера в селе Леуза Кигинского района. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.