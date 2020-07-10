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В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

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Фото: vk.com/Зухра Гордиенко
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В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.

Инцидент произошел 9 июля в доме пенсионера в селе Леуза. Как рассказала Гордиенко, ветерана убили при ограблении. При этом перед смертью его пытали.

По словам местных жителей, мужчина жил один после смерти жены. Его регулярно навещали дочери-пенсионерки, соседи и соцработники. На месте трагедии работают сотрудники полиции.

Иван Николаевич во времена Великой Отечественной войны сражался в составе соединений Забайкальского фронта с Японией, участвовал в Маньчжурской операции. Столетие отпраздновал в ноябре 2019 года.

10 мая сообщалось, что 96-летний ветеран был убит во время ссоры со знакомым в Омской области перед Днем Победы.

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