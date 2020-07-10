Возбуждено уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства cnjлетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в Башкирии. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»).

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. В ее состав входят следователи по особо важным делам, следователи-криминалистов аппарата следственного управления, следователи следственного отдела и сотрудники МВД республики. Группу возглавляет замглавы следственного управления республики

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики, а также министра внутренних дел республики.

Инцидент произошел 9 июля в доме пенсионера в селе Леуза Кигинского района. Ветерана убили при ограблении, перед смертью его пытали.

По словам местных жителей, мужчина жил один после смерти жены. Его регулярно навещали дочери-пенсионерки, соседи и соцработники.

Иван Николаевич во времена Великой Отечественной войны сражался в составе соединений Забайкальского фронта с Японией, участвовал в Маньчжурской операции. Столетие отпраздновал в ноябре 2019 года.