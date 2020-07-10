Сестра Ким Чен Ына назвала бесполезным саммит КНДР–США

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что встреча лидеров США и КНДР нужна только Вашингтону. Об этом 10 июля сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Очевидно, что саммит КНДР–США если кому и нужен, то американской стороне. Мы же должны рассматривать такое событие [саммит] как совершенно невыгодное и бесполезное», — подчеркнула сестра главы КНДР Ким Чен Ына.

По ее словам, позиция Пхеньяна может поменяться при условии, что Соединенные Штаты изменят свою риторику в вопросах «глубокой конфронтации и неразрешимых разногласий».

Кроме того, Ким Ё Чжон отвергла возможность проведения встречи лидеров КНДР и США в текущем году.

Накануне экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что американский лидер в преддверии президентских выборов может инициировать встречу с Ким Чен Ыном.

При этом глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын назвал слухи о возможном саммите КНДР–США беспочвенными.