Сестра Ким Чен Ына назвала бесполезным саммит КНДР–США
Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что встреча лидеров США и КНДР нужна только Вашингтону. Об этом 10 июля сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Очевидно, что саммит КНДР–США если кому и нужен, то американской стороне. Мы же должны рассматривать такое событие [саммит] как совершенно невыгодное и бесполезное», — подчеркнула сестра главы КНДР Ким Чен Ына.
По ее словам, позиция Пхеньяна может поменяться при условии, что Соединенные Штаты изменят свою риторику в вопросах «глубокой конфронтации и неразрешимых разногласий».
Кроме того, Ким Ё Чжон отвергла возможность проведения встречи лидеров КНДР и США в текущем году.
Накануне экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что американский лидер в преддверии президентских выборов может инициировать встречу с Ким Чен Ыном.
При этом глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын назвал слухи о возможном саммите КНДР–США беспочвенными.