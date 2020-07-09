Болтон заявил о готовности Трампа вывести войска из Южной Кореи и Японии

Президент США Дональд Трамп решительно настроен вывести американских военных из Японии и Южной Кореи, если власти этих стран не увеличат бюджет на их размещение. Об этом в среду, 8 июля заявил экс-советник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон.

«В отличие от своих предшественников Трамп действительно может принять решение о выводе войск. Его требование о повышении платы следует воспринимать гораздо серьезней», — рассказал Болтон в интервью японской газете Sankei Shimbun.

Кроме того, экс-советник считает, что Трамп в преддверие президентских выборов может инициировать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Тем не менее прогресса в отношениях двух стран ожидать не стоит, считает Болтон, постольку Северная Корея сохраняет приверженность своей ядерной программе.

В ноябре прошлого года стало известно, что Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. По информации СМИ, данные требования Болтон лично передал в Сеул и Токио во время своих визитов.

Позже анонимный южнокорейский дипломат рассказал, что США решили, что требование от Сеула увеличения выплат до почти $5 млрд «чрезмерно», и решили ограничиться повышением только на 10–20%.