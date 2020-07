США предложили Рябкову провести новые переговоры по стратегической безопасности

Помощник госсекретаря США Кристофер Форд по итогам встречи с российским послом Анатолием Антоновым пригласил замглавы МИД России Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической безопасности, запланированный на конец июля.

«Форд пригласил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической безопасности, который в последний раз проходил в январе», — сообщило бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.

Big day for strategic security diplomacy with #Russia: in meeting with @RussiaInUSA Amb Antonov, A/S Ford finalized planning for a Space Security Exchange at end of July. Ford also invited DFM Sergey Ryabkov to new round of the Strategic Security Dialogue last held in January.