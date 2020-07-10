США предложили Рябкову провести новые переговоры по стратегической безопасности

Помощник госсекретаря США Кристофер Форд по итогам встречи с российским послом Анатолием Антоновым пригласил замглавы МИД России Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической безопасности, запланированный на конец июля.

«Форд пригласил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической безопасности, который в последний раз проходил в январе», — сообщило бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.

Big day for strategic security diplomacy with #Russia: in meeting with @RussiaInUSA Amb Antonov, A/S Ford finalized planning for a Space Security Exchange at end of July. Ford also invited DFM Sergey Ryabkov to new round of the Strategic Security Dialogue last held in January. — State ISN Bureau (@StateISN) July 9, 2020

22 июня в Вене прошли переговоры по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Они были закрыты для прессы. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что остался доволен результатами этой встречи.

Позже в Госдепе США заявили, что готовы к продлению ДСНВ, но на определенных условиях, среди которых отсутствие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и привлечение в данное соглашение Китая.

В свою очередь в МИД России заявили, что готовы к данному решению со стороны США. Также в ведомстве отметили, что Россия считает ДСНВ взаимовыгодным соглашением, так как этот договор обеспечивает существенную международную безопасность и стабильность.