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США предложили Рябкову провести новые переговоры по стратегической безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Помощник госсекретаря США Кристофер Форд по итогам встречи с российским послом Анатолием Антоновым пригласил замглавы МИД России Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической безопасности, запланированный на конец июля.

«Форд пригласил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической безопасности, который в последний раз проходил в январе», — сообщило бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.

22 июня в Вене прошли переговоры по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Они были закрыты для прессы. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что остался доволен результатами этой встречи.

Позже в Госдепе США заявили, что готовы к продлению ДСНВ, но на определенных условиях, среди которых отсутствие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и привлечение в данное соглашение Китая.

В свою очередь в МИД России заявили, что готовы к данному решению со стороны США. Также в ведомстве отметили, что Россия считает ДСНВ взаимовыгодным соглашением, так как этот договор обеспечивает существенную международную безопасность и стабильность.

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