Мурашко объявил о возобновлении диспансеризации

Минздрав России возобновляет проведение диспансеризаций в регионах со спокойной эпидемиологической обстановкой. Об этом 9 июля заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Мы считаем, что это просто архиважно для каждого пациента. И медицинские работники должны обеспечить эту помощь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 18 июня Мурашко заявил, что ведомство рассматривает вопрос возобновления диспансеризаций в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая обстановка.

1 июня президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной.

Проведение диспансеризации населения было приостановлено 6 апреля на фоне распространения коронавируса. 8 апреля Минздрав рекомендовал россиянам перенести сроки обращения за плановой медицинской помощью, если нет угрозы жизни и здоровью пациента, а 16 апреля ведомство приостановило плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения COVID-19. При этом вакцинация новорожденных в роддомах сохраняется.