Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи россиянам

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологической. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 1 июня.

«Возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Российской Федерации», — отмечается в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава Минздрава Михаил Мурашко. Доклад об итогах проведения соответствующих мероприятий должен быть предоставлен Путину до 10 июня.

Также российский лидер обязал министерство обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в медучреждениях страны для того, чтобы в случае возникновения роста заболеваемости инфекцией оказать необходимую помощь. Ответственным за исполнение также назначен глава ведомства.

Ранее в понедельник замглавы Минздрава России сообщил о возобновлении с 1 июня плановой госпитализации пациентов в ведомственном Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ).

Столичный мэр Сергей Собянин в ходе совещания с Путиным 27 мая заявил, что больше половины коек в городских больницах для пациентов с коронавирусом свободны. Президент, в свою очередь, отметил важность возвращения перепрофилированных под COVID-19 коек к плановому режиму.

Уже на следующий день градоначальник объявил, что плановая госпитализация в больницах Москвы возобновится в первый день лета. Оказание помощи начнется не сразу в полном объеме, однако постепенно будет увеличиваться.

По данным оперштаба на 1 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

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