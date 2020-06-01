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Путин поручил Мишустину укрепить санитарно-эпидемиологическую службу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Президент России Владимир Путин поручил главе правительства страны до 10 июня подготовить предложения по укреплению санитарно-эпидемиологической службы. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщается на сайте Кремля.

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«Правительству Российской Федерации подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации», — говорится в поручении.

Кроме того, президент поручил Мишустину, а также главам Краснодарского и Ставропольского краев, Московской, Тульской областей и Республики Крым принять меры по созданию условий для полноценного функционирования федеральных государственных бюджетных учреждений, на базе которых осуществляется подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации.

Ранее, 15 мая, Путин поручил Мишустину и главам субъектов обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие коронавируса. Также им необходимо обеспечить условия для того, чтобы лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями оставались дома. Нужно проконтролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном смягчении ограничительных мер.

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С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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