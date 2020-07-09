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Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минздрав России взял на контроль ситуацию с наличием лекарств для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Министерство здравоохранения провело видеосовещание с представителями компаний-производителей препарата «Винкристин». По информации, представленной компанией-производителем ООО «Верофарм», в настоящее время на складах нет запасов препарата. Возобновление поставок планируется не ранее 2021 года.

По информации ООО «Тева», компания приостановила ввоз лекарственного препарата под торговым наименованием «Винкристин-Тева». После принятия решения о регистрации предельно отпускной цены препарат появится на фармацевтическом рынке Российской Федерации.

Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата. По словам директора онкоцентра Ивана Стилиди, в научно-производственном филиале «Наукопрофи» принято решение наращивать объемы прозводства Винкристина. Планировалось произвести 46 тыс. упаковок за 2020 год. По состоянию на июнь 2020 уже произведено 48 тыс. и до конца года планируется еще 105 тыс. упаковок.

В Минпромторг России направлено письмо о недопущении остановки производства этого необходимого препарата и принятии экстренных мер по его возобновлению в прежних объемах.

6 июля стало известно, что власти российских регионов сократили закупки лекарств для льготных категорий населения. Основной причиной этого эксперты считают нехватку денег в бюджетах субъектов и переключение внимания чиновников в сфере здравоохранения на борьбу с коронавирусом.

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