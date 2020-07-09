Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинения в покушении на убийство и организации убийств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко 9 июля.

Следствие считает, что Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Он был допрошен в качестве обвиняемого.

Ночью стало известно, что Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах.

В этот же день в Москву прибыл самолет из Хабаровска, на котором Фургала доставили в столицу. Его встретили сотрудники Следственного комитета. По словам одного из очевидцев, машины подъехали на взлетную полосу прямо к самолету.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела помимо главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях. На губернатора дали показания предполагаемые соучастники преступлений. По данным источников, Фургал при задержании свою вину не признал.