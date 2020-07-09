Очевидцы рассказали о встрече Фургала в Москве сотрудниками СК

Самолет из Хабаровска, на котором в Москву доставили губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в столице встретили сотрудники Следственного комитета. Об этом рассказали пассажиры рейса.

Один из очевидцев рассказал корреспонденту «РИА Новости», что машины подъехали на взлетную полосу прямо к самолету.

Источник агентства, близкий к следствию, подтвердил, что Фургала доставили в Москву именно этим рейсом.

Собеседник ТАСС рассказал, что глава Хабаровского края доставлен в здание Следственного комитета в Техническом переулке и его уже допрашивают.

О задержании Фургала по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей стало известно ночью 9 июля. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

В рамках уголовного дела, помимо главы Хабаровского края, ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях. На губернатора дали показания предполагаемые соучастники преступлений.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.