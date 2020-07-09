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Минтранс Подмосковья анонсировал восстановление дороги в Рузе

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Участок Волоколамского шоссе в Рузе, перекрытый из-за размытия дамбы, вновь откроют 10 июля. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Планируем завершить восстановление дороги через речку сегодня в ночь и открыть ее. Утром все было разрушено. Также приступили к восстановлению и муниципальной дороги», — цитирует его ТАСС.

Ранее 9 июля министерство призвало автомобилистов из-за прорыва дамбы пользоваться объездными путями.

Прорыв дамбы привел к подтоплению в Рузе 29 приусадебных участков. Два дома смыло потоками воды.

В Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Отключено газо- и электроснабжение нескольких улиц. Эвакуировано более 50 человек, среди них семь детей. Жертв и пострадавших нет. На месте работают свыше 60 спасателей и 16 единиц техники. Развернуты два оперативных штаба, дежурят бригады ОВД, МЧС и ГИБДД.

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