Роспотребнадзор составил список стран для открытия авиасообщения

Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми можно открыть авиасообщение. Об этом 9 июля сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо Роспотребнадзора.

В перечень вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка. Отмечается, что данные страны подходят для возобновления авиасообщения по эпидемиологическим показателям.

Ранее в четверг стало известно, что Министерство транспорта России должно до 13 июля оценить готовность международных аэропортов страны к возобновлению авиасообщения.

Также в этот день российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Разрешены только вывозные рейсы для россиян.

В конце июня министр транспорта России Евгений Дитрих заявлял, что возможность возобновления международных полетов из России в июле пока сохраняется.