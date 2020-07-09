Сенатор Калашников счел неожиданным задержание губернатора Фургала

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, стало неожиданностью, и этот вопрос в ЛДПР пока не обсуждали. Об этом в четверг, 9 июля, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

«Как отреагировали в партии, я не знаю, обсуждений на этот счет не было. Моя личная реакция — здесь очень неожиданная ситуация, я очень хорошо знаю Сергея Ивановича. Конечно, ничего подобного даже представить невозможно», — сказал Калашников в разговоре с ТАСС.

Фургал был задержан накануне. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, причастной к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Кроме главы Хабаровского края ранее уже были задержаны и арестованы четверо участников организованной группы.

Фургала намерены доставить в Москву, и следствие собирается ходатайствовать о его аресте. Помимо этого его собираются проверить на причастность к другим тяжким преступлениям.

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, несмотря на задержание губернатора Хабаровского края, они продолжают работать в штатном режиме.