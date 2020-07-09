В правительстве Хабаровского края отреагировали на задержание Фургала

Несмотря на задержание губернатора Хабаровского края региональное правительство продолжает работать в штатном режиме. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе правительства края.

«Сегодня все на месте, все работают. Данных [о проведении следственных мероприятий] нет», — цитирует заявление РЕН ТВ.

Ранее в этот день правоохранители задержали Фургала. По версии следствия, он участвовал в организации покушений на убийства ряда предпринимателей, которые совершались преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

В ближайшее время главе края будет предъявлено обвинение, после этого суд определит меру пресечения.