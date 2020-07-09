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Mitsubishi увеличила стоимость пикапов L200 в России

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Фото: Mitsubishi
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Компания Mitsubishi увеличила в России стоимость новых пикапов L200. Об этом 9 июля сообщает портал «Цена-Авто».

Большинство комплектаций L200 стали дороже на 20 тыс. рублей, или на 0,7–0,9% относительно прежней цены. При этом стоимость комплектации Intense осталась прежней и оценивается в 2,618 млн рублей.

Таким образом, диапазон рекомендованных цен на пикап L200 сейчас варьируется от 2,199 млн до 2,802 млн рублей.

Обновленный пикап Mitsubishi L200 был представлен на российском рынке в феврале 2019 года. Внешность обновленного автомобиля выполнена в новой дизайнерской концепции Dynamic Shield. В частности, высокая линия капота и заостренные линии оптики теперь находятся на уровне решетки радиатора.

Пикап Mitsubishi L200 предлагается в России с турбодизельным двигателем объемом 2,4 л. мощностью 154 л.с. Также автомобиль доступен с таким же мотором, который развивает 181 л.с. Коробки передач — механическая и шестиступенчатый автомат.

11 марта сообщалось, что Mitsubishi запустила производство кроссовера Outlander 2020 модельного года на заводе в Калуге.

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