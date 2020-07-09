Выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года

Если задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет отстранен, то выборы главы региона пройдут осенью 2021 года, рассказал 9 июля зампред региональной избирательной комиссии Василий Агуленко.

«Выборы [могут пройти] — в сентябре 2021 года. Сроки будут назначены в июне 2021 года, одновременно с выборами депутатов Госдумы. За 90–100 дней будут назначены выборы», — приводит его слова «РИА Новости».

Правоохранители задержали Фургала ранее в четверг по обвинению в организации покушений на убийства ряда предпринимателей, которые совершались преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

В ближайшее время главе края будет предъявлено обвинение, после этого суд определит меру пресечения.

При этом в региональном правительстве сообщили, что задержание Фургала никак не сказалось на работе правительства. А в краевом отделении партии ЛДПР заявили, что не планируют исключать его из партии.