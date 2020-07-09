ЛДПР не планирует исключать из партии губернатора Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который был задержан по делу о покушении на убийство, не будет исключен из регионального отделения партии ЛДПР, заявил и.о. его координатора Захар Синяговский.

«Исключать Сергея Фургала не планируется», — рассказал он ТАСС в четверг, 9 июля.

О задержании Фургала стало известно ранее в этот день. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, причастной к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Кроме того, были задержаны и арестованы четверо его сообщников. Им предъявлены обвинения в зависимости от роли в преступлениях.

В Следственном комитете России сообщили, что в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение.