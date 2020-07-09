Газизов прокомментировал свое назначение гендиректором ФК «Спартак»

Шамиль Газизов 9 июля назвал большим вызовом свое назначение на пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак».

Ранее о том, что он на текущей неделе приступит к работе на этой должности, объявил владелец клуба Леонид Федун.

«Что касается «Спартака», после нескольких встреч с Леонидом Арнольдовичем [Федуном] я принял решение [о переходе в клуб]. Для меня это большой вызов, надеюсь, всё будет хорошо», — отметил Газизов в разговоре с ТАСС.

Он с 2011 года занимал пост генерального директора в футбольном клубе «Уфа». При нем команда впервые в своей истории вышла в элитный дивизион чемпионата России, а по итогам сезона-2017/18 заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

7 июля «Спартак» объявил об уходе с должности гендиректора клуба 33-летнего немца Томаса Цорна. Он занимал ее с 14 мая 2019 года.