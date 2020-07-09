Разложили по полкам: розничная торговля приходит в себя после пандемии

Вскоре после снятия режима ограничений по некоторым показателям российский бизнес не только догнал докарантинные темпы, но и превзошел прошлогодние результаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Эвотор». По итогам третьей недели июня более чем в половине российских регионов оборот малых и средних предприятий составил 88,2% от показателей марта. В 11 регионах он превысил докарантинные значения. Подробнее — в материале «Известий».

Страхи против привычек

Оптимистичные цифры исследования — в первую очередь следствие отложенного спроса, считает сооснователь сети Fix Price Сергей Ломакин.

— Рост продаж ограничен новыми критериями: пандемия превратила шопинг из обыденного явления и доступного удовольствия в угрозу для жизни. От того, насколько успешно и быстро игроки российского рынка отреагируют на новые вызовы, зависит скорость восстановления розничной торговли в стране, — пояснил он.

Сейчас большинство потребителей в мире предпочитает экономить и запасаться. Такую стратегию выбрали 35% опрошенных в рамках исследования Ernst&Young Future Consumer Index. Они не опасаются вируса, но беспокоятся за будущее семьи и в целом пессимистично рассуждают о быстрой победе над эпидемией.

По данным аналитиков, помимо этой категории коронавирус сформировал еще три. Те, кто боится пандемии (чуть более четверти респондентов), руководствуются принципом «залечь на дно и не тратить». Это в основном люди старше 45 лет и те, кто не могут найти работу. В этой группе две трети человек сокращают расходы и покупают только самое необходимое.

Число тех, кто продолжает жить по-прежнему, не боится заразиться и почти не меняет свои потребительские привычки, составляет 26%.

11% — паникеры и оптимисты: их сильно пугает вирус, но они верят, что скоро его возьмут под контроль, поэтому увеличивают траты на все категории товаров.

Для ритейла потребители дают самый оптимистичный прогноз по срокам восстановления, в отличие от кинотеатров или ресторанов. 55% респондентов рассчитывают, что смогут вернуться к прежним объемам покупок в течение нескольких недель. Но предпочтения и критерии выбора поменялись у большинства.

— Коронавирус оформил несколько явных трендов, которые получат развитие и после завершения волны пандемии, — подчеркивает Сергей Ломакин. — А значит, борьба за покупателя только начинается. Во многом это будет битва не с конкурентами, а с собственными планами, стратегиями и устоявшимися традициями.

Онлайн не против офлайна⠀

В начале пандемии в России продажи в нескольких сегментах упали почти до нуля. Пагубнее всего ситуация отразилась на продавцах одежды и обуви. Несмотря на то, что некоторые оперативно перестроились и представили продукцию в маркетплейсах, показатели всё равно шли вниз. С полноценным открытием торговых центров часть ритейлеров уже достигла показателей прошлого года, но это не значит, что популярность интернет-покупок исчезнет.

По оценке председателя бизнес-кластера «Электронная коммерция» РАЭК Ивана Кургузова, до начала карантина онлайн-продажи в непродуктовом ритейле оценивались примерно в 10%, в продуктовом не превышали 1%. После закрытия большинства торговых точек FMCG-сегмент дошел до 5%. Если по индустрии не ударят новые кризисы, в ближайшие годы доля онлайн-продаж может вырасти на 30% от докарантинных показателей.

— Часть людей точно предпочтут покупать в интернете то, что прежде приобретали в офлайн-магазинах, — согласен Сергей Ломакин. — Возможность свести физические контакты к минимуму важна, по оценкам экспертов, для трети россиян. Это аргумент в пользу инвестиций в онлайн-торговлю, инструменты бесконтактной доставки и безналичной оплаты. Основные игроки традиционного рынка уже увеличивают планируемые на следующий год объемы продаж в интернете. При этом инновационные планы, на которые прежде могло уходить до года, в период пандемии запускаются за неделю. Примером этому служит скорость, с которой, например, очень крупные сети «М-Видео» и «Азбука вкуса» смогли запустить партнерскую доставку через агрегаторов такси.

По мнению Ломакина, сегодня ошибочно делить ритейл на онлайн и офлайн: первое переходит во второе и наоборот. Преимущество получают те, кто предлагает покупателю разные способы совершения покупки и несколько видов доставки — от «приеду заберу сам в магазине» до быстрого подвоза в течение часа.

Здоровье на полках⠀

Нежелание посещать многолюдные места проявляется не только в миграции покупателей в онлайн, но и в снижении частоты походов в магазин, что восполняется увеличением корзины. Фуд-ритейлеры подтверждают: несмотря на падение трафика, объемы разовых закупок росли во время всей пандемии. Ответ на этот вызов — изменение размеров упаковки. Но не только.

Люди стали внимательней относиться к своему физическому состоянию, что влияет на рост популярности продуктов для здорового питания. Как отмечает Сергей Ломакин, более 40% покупателей заявляют о намерении изменить свою продуктовую корзину. Это первый фактор, который ритейлеры должны учитывать при формировании ассортиментной матрицы. Второй — возрастающая чувствительность к цене товаров на полках.

Всё большое значение приобретает и социальная цена бренда: как во время эпидемии компания помогала справиться с ее последствиями, проявила ли себя ответственным работодателем, усилила ли контроль за безопасностью на производстве. Этот критерий неожиданно стал одним из важнейших при выборе товаров.

Продажи по-новому

Возвращение в офлайн привело к росту ожиданий от точек продаж. Для 70% потребителей на первое место вышли вопросы санитарии и гигиены. Многие могут чувствовать себя неуютно при примерке одежды. Ритейлеры работают на опережение — проводят дезинфекцию примерочных и одежды после примерки или возврата. Это добавило работы сотрудникам, а в некоторых магазинах привело к очередям в кабинки.