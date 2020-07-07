Приоделись в долг: в июне спрос на небольшие покупки в кредит почти восстановился

С приходом лета к россиянам вернулись потребительские настроения. В июне практически до докризисного уровня восстановился спрос на небольшие покупки в долг — так называемые POS-кредиты. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За день граждане в среднем подавали 150 тыс. заявок, что составляет 97% от мартовского объема. В наибольшей степени спрос восстановился в категории кредитов до 30 тыс. рублей и 30-100 тыс. рублей. Эксперты связывают это с тем, что в ситуации падения доходов люди откладывают приобретение дорогостоящих товаров на будущее. Кроме того, качественные заемщики с хорошей кредитной историей и доходами стараются в кризис снизить долговую нагрузку, а не обрастать новыми обязательствами. Для всех остальных банки ужесточили требования, что сказывается на низком уровне одобрения заявок. В любом случае, эксперты видят позитивный сигнал в восстановлении потребительского спроса, который необходим для возвращения экономики к докризисному состоянию.

Назад в март

Сегмент POS-кредитования первым отреагировал на снятие большинства ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По мере возвращения к трудовой деятельности и привычной жизни начала восстанавливаться и потребительская активность. В том числе, люди стали активнее занимать у банков на покупку товаров, которые они опасались приобретать в нестабильной ситуации. Прежде всего это, как показывают данные НБКИ, отразилось именно на рынке POS-кредитования.

Приоделись в долг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

После резкого падения числа заявок от заемщиков — со 154,3 тыс. в день в марте до 101,5 тыс. в апреле — в последний весенний месяц этот показатель начал снова расти. А в июне практически восстановился до докризисного уровня. Так, в начале лета банки получали уже 149,4 тыс. заявок ежедневно. При этом наиболее показательным процесс восстановления оказался в сегменте кредитов на приобретение товаров на сумму до 30 тыс. рублей (85,5 тыс. заявок против 87,4 тыс. в марте) и 30-100 тыс. рублей (57 тыс. против 58,3 тыс. в марте). А вот запрос на дорогостоящие покупки — от 100 тыс. рублей в долг — и в июне был все еще далек от былых достижений (6,9 тыс. заявок против 8,6 тыс. в марте).

— По мере снятия ограничительных мер в связи с карантином россияне возвращаются в торговые сети, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В сегменте небольших POS-кредитов мы фиксируем практически полное восстановление спроса заемщиков. Однако, в сегменте кредитов на сумму свыше 100 тыс. рублей спад остается значительным – заявок подается на 20% меньше, чем в марте.

Отложенные покупки

Рынок товарных кредитов постепенно возвращается к докризисным значениям, считает и директор департамента развития бизнеса банка Хоум Кредит Владимир Борисенко.

- Это связано с восстановлением розничной торговли и открытием стационарных магазинов, - отметил он.

Приоделись в долг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сегмент POS-кредитов восстанавливается быстрее остальных на банковском рынке, согласен и вице-президент, директор по развитию партнёрской сети Почта Банка Андрей Павлов.

- Оживление в POS-кредитовании можно объяснить двумя основными факторами - отложенным покупательским спросом и общим падением доходов в связи со снижением зарплаты или потерей работы. Но в целом рынок, конечно, еще не вернулся к показателям прошлого года, - подчеркнул представитель Почта Банка.

Рынок товарных кредитов показывает лучшие результаты, чем другие сегменты потребкредитования, поскольку растет за счет спроса со стороны самых необеспеченных граждан, считает лавный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Эти люди, полагает он, не имеют кредитных карт и не могут рассчитывать на кредиты наличными.

- Но деньги нужны, а банкам нужно выполнять планы продаж. В текущей ситуации они оказываются более выгодными для всех: заемщикам в силу доступности, а банкам – из-за небольших размеров, - пояснил Антон Табах.

Поскольку средняя сумма POS-кредита составляет в среднем 30-40 тыс рублей, а значительная их часть приходится на длительные беспроцентные рассрочки, эти кредиты быстрее всех начинают реагировать на положительные макроэкономические изменения, добавил Владимир Борисенко.

На покупку каких товаров россияне занимают у банков? По словам представителя банка Хоум Кредит, в июне был зафиксирован рост выдач в таких сегментах, как одежда и туризм. Кроме того, на фоне многочисленных акций ритейлеров наблюдается активный рост спроса на бытовую электронику.

Андрей Павлов из Почта Банка отметил, что в июне наблюдалось и изменение структуры сегментов. Например, увеличилось количество заявок на товары, кредиты на которые традиционно имели низкий процент одобрения - мобильные телефоны, смартфоны и аксессуары для сотовой связи.

Приоделись в долг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

К изменению структуры потребления привели ограничительные меры и падение доходов, считает старший аналитик банковских рейтингов рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева. :

- Население, очевидно, предпочитает покупать только необходимые товары низкого и среднего ценового сегмента, а спрос на более дорогостоящие товары отложен на неопределенный срок, - отметила эксперт.

Об этом, предположила она, может свидетельствовать тот факт, что положительная динамика наблюдается в нижнем сегменте POS-кредитования, а в верхнем — отсутствует.

Процент неодобрения

Несмотря на восстановление спроса со стороны населения, отмечают в НБКИ, банки не спешат его удовлетворять: уровень одобрения в июне 2020 года остается на 5-6 п.п. ниже, чем в марте. Например, если в первом весеннем месяце кредитные организации одобряли 27% заявок на сумму до 30 тыс. рублей, то с апреля этот показатель держится на уровне 21%. Примерно такая же картина наблюдается и по более крупным кредитам. С той лишь разницей, что процент одобрения по ним несколько ниже – 19% и 12% на суммы покупок 30-100 тыс. и свыше 100 тыс. соответственно.

Как пояснил Алексей Волков из НБКИ, в связи с ужесточением кредитной политики банки более пристально смотрят на качество заемщика.

- При этом люди, которые имеют высокий персональный кредитный рейтинг (ПКР) - более 600 баллов - не спешат покупать товары в долг. Эта категория граждан, по нашему мнению, на протяжении последних трех месяцев придерживается тактики сокращения долговой нагрузки и более осторожного принятия на себя новых кредитных обязательств, - уточнил представитель НБКИ.

Приоделись в долг Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Надежда Караваева из НРА также полагает, что причина снижения одобрения заявок в том, что банки на фоне сокращения базы качественных заемщиков ужесточили кредитную политику. При этом для качественных заемщиков они создают более комфортные кредитные продукты — например, продажу в рассрочку, когда выплаты процентов отсрочены.

Впрочем, как подчеркнул Владимир Борисенко, среди всех необеспеченных потребкредитов, POS-кредиты имеют самый низкий профиль риска. Это связано с относительно небольшой суммой, целевым использованием и коротким средним сроком кредитования. Поэтому, отметил эксперт, в кризисные периоды уровень их одобрения снижается меньше по сравнению с прочими сегментами.