ЦБ назвал самые частые жалобы заемщиков на банки

Российские заемщики жалуются на взыскание просроченной задолженности и навязывание банками дополнительных услуг, следует из информационного бюллетеня Центробанка «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса», опубликованного 6 июля.

С 18 по 30 июня количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, выросло на 14,3% по сравнению с периодом с 4 по 17 июня и составило 14,7 тыс.

«Около 16% этих обращений поступило в адрес одного крупного банка по тематике исполнительного производства от одного и того же представителя должников и что они анализируются на предмет добросовестности заявителя. Без их учета за отчетную неделю число обращений сократилось на 3,9%», поясняет Центробанк.

При этом основной объем всех обработанных жалоб — 78% — пришелся на кредитные организации (без учета вышеупомянутого фактора — 72,9%). В отношении субъектов страхового дела было получено 7,1% всех обработанных жалоб (8,7%), микрофинансовых организаций (МФО) — 7,7% (9,4%). «Наиболее крупной проблемой является проблема с погашением (включая реструктуризацию/рефинансирование). При этом на новые тематики, возникшие в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, пришлось 48,6% от общего объема жалоб на проблемы с погашением», — сообщается в бюллетене.

Согласно данным, доля жалоб на отказ в предоставлении кредитных каникул в рамках апрельского закона составила 7,9% от числа жалоб на проблемы с погашением. На долю других жалоб, касающихся реструктуризации кредитов в связи с пандемией коронавируса, 19% пришлось на потребительские кредиты, 7,1% — ипотечные, 11,4% — на кредиты юрлиц.

«Другими наиболее заметными тематиками жалоб стали вопросы, связанные с взысканием просроченной задолженности и навязыванием дополнительных услуг при реализации финансовых продуктов», — информирует ЦБ.

Ранее 6 июля ЦБ сообщал о планах расширить тарифный коридор ОСАГО в сторону повышения и понижения.