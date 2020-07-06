В ЦБ предложили расширить тарифный коридор ОСАГО

Центробанк планирует расширить тарифный коридор ОСАГО в сторону повышения и понижения. Об этом рассказал замглавы ведомства Владимир Чистюхин в понедельник, 6 июля.

На сегодня минимальное значение базовой ставки равняется 2746 рублям, а максимальное — 4942 рублям. По новым правилам минимальная базовая ставка составит 2471 рубль, максимальная — 5436 рублей, передает «РИА Новости».

По легковым автомобилям юридических лиц тарифы расширятся на 20% в обе стороны, по такси — на 30%, тариф на грузовые автомобили как с ограничением до 16 т, так и свыше 16 т — также расширится на 20%. У автобусов, трамваев и троллейбусов минимальная ставка понизится на 5%.

Нововведение позволит индивидуализировать тариф, применяя к аккуратным водителям более низкую ставку, а к тем, кто ведет себя на дороге опасно, — более высокую.

Новые правила должны вступить в силу 24 августа.

25 мая президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. Он предусматривает переход к ценообразованию в этой сфере на основе рыночных принципов и конкуренции.

Страховщиков наделили правом самостоятельно определять подход к применению базовых ставок тарифов страхования в пределах их максимальных и минимальных значений, которые регулирует Банк России. При этом они смогут учитывать личностные характеристики страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством.