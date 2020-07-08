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Премьер Чехии заявил о заинтересованности в нормальных отношениях с Россией

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Чехия заинтересована в нормальных отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш в среду, 8 июля.

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Политик выразил надежду, что после проведения двусторонних консультаций ситуация будет урегулирована, передает ТАСС. Он подчеркнул, что чешская сторона подходит к подготовке очень ответственно.

«То, что чешско-российские отношения не идеальны, не удивляет ни нас, ни россиян. Именно поэтому мы договорились о начале чешско-российских консультаций», — сказал он.

Ранее 8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за налаживание «добрых связей» с Прагой, несмотря на недавние разногласия.

Отношения России и Чехии обострились на фоне инцидента со сносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

Чехия объявила двух работников Россотрудничества персонами нон грата 5 июня на фоне якобы имевшего место инцидента с ядом, который провез в республику некий мужчина с российским диппаспортом. Утверждалось, что яд предназначался для отравления старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, причастных к сносу монумента.

Утверждалось, что этим россиянином якобы является именно Кончаков, чешские журналисты развернули травлю и антироссийскую кампанию. В Москве публикацию назвали беспочвенными нападками, а высылку дипсотрудников — не отвечающей интересам Чехии. В российском посольстве обвинения отвергли, указав, что ни один дипломат РФ не прибывал в Прагу с марта.

Впоследствии Бабиш признал, что история с ядом была фейком и никаких доказательств ее правдивости никто не представлял. Российское посольство направило уведомление о готовности к консультациям, однако ответа получено не было.

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