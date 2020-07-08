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В Кремле заявили о готовности налаживать «добрые связи» с Чехией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва выступает за налаживание «добрых связей» с Прагой, несмотря на недавние разногласия. Об этом в среду, 8 июля, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных властей, и центральных властей. Это негативно сказалось на двусторонних отношениях, тем не менее, РФ выступает за добрые связи со всеми странами, в том числе с Чешской Республикой», — заявил представитель Кремля.

Отношения России и Чехии обострились на фоне инцидента со сносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

Чехия объявила двух работников Россотрудничества персонами нон грата 5 июня на фоне якобы имевшего место инцидента с ядом, который провез в республику некий мужчина с российским диппаспортом. Утверждалось, что яд предназначался для отравления старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, причастных к сносу монумента.

Утверждалось, что этим россиянином якобы является именно Кончаков, чешские журналисты развернули травлю и антироссийскую кампанию. В Москве публикацию назвали беспочвенными нападками, а высылку дипсотрудников — не отвечающей интересам Чехии. В российском посольстве обвинения отвергли, указав, что ни один дипломат РФ не прибывал в Прагу с марта.

Впоследствии премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что история с ядом была фейком и никаких доказательств ее правдивости никто не представлял. Российское посольство направило уведомление о готовности к консультациям, однако ответа получено не было.

В качестве ответных мер на действия Праги Москва объявила двух чешских дипломатов персонами нон-грата. Двое граждан республики были высланы Москвой 15 июня, на сборы им предоставили два дня.

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