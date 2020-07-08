Помпео заявил о нежелании США финансировать ВОЗ до выхода из организации

США не желают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в период, оставшийся до окончательного выхода из нее. Об этом 8 июля на брифинге для журналистов заявил госсекретарь США Майк Помпео. Трансляция брифинга опубликована на YouTube-канале Госдепартамента.

«Мы будем работать с конгрессом по поводу того, что делать с выделенными (на финансирование ВОЗ. — Ред.) средствами. Мы всё сделаем правильно. Однако президент предельно ясно дал понять, что мы не будем брать на себя финансирование организации, которая исторически была некомпетентной и не выполняла своих основных функций», — сказал он.

Ранее, во вторник, 7 июля, президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о решении выйти из ВОЗ. В тот же день Вашингтон о своем решении отправил уведомление генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Планы Трампа уже раскритиковали демократы, которые отметили, что выход из организации оставит американцев больными, а Америку одинокой.

Свое недовольство действиями ВОЗ Трамп выразил несколько месяцев назад из-за распространения коронавируса в мире. По мнению американского президента, организация закрыла глаза на действия Китая, который, по словам Трампа, ответственен в пандемии, и не смогла оценить серьезность угрозы вируса.

Белый дом потребовал от ВОЗ проведения необходимых с точки зрения США реформ, а когда организация отказалась, прекратил финансирование.

5 апреля Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ из-за «неэффективности» организации, но через месяц после многочисленных критических замечаний со стороны мировой общественности, объявил о частично возобновлении выплат.