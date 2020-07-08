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Росздравнадзор не выявил связи между нарушениями в работе ИВЛ и пожарами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Проверка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» Уральского приборостроительного завода, входящего в АО «КРЭТ» в составе «Ростеха», которую провели специалисты Росздравнадзора, выявила нарушения в работе ИВЛ, однако прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга обнаружено не было. Об этом сообщается в среду, 8 июля, на сайте надзорного ведомства.

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Отмечается, что обнаружили нарушения производственных процессов и несоответствие медицинского изделия ИВЛ «Авента-М» эксплуатационной и технической документации.

Сейчас, по предписанию Росздравнадзора, Уральский приборостроительный завод проводит корректирующие мероприятия, среди которых отзыв и перепроверка аппаратов «Авента-М», которые находятся в обращении.

Проверки этих аппаратов начались после пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы. 12 мая аппарат ИВЛ загорелся в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, жертвами которого стали пять человек. Еще одно возгорание произошло 9 мая в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве, тогда погиб один человек.

Росздравнадзор приостановил 13 мая использование партии аппаратов «Авента-М». На следующий день стало известно, что сотрудники СКР начали проверку на Уральском приборостроительном заводе. Кроме того, на заводе, производящем эти аппараты, сменилось руководство.

По данным ТАСС, российское правительство назначило КРЭТ единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы в рамках госконтракта с Минпромторгом. Концерн должен был поставить регионам 6,7 тыс. устройств на 7,5 млрд рублей.

В конце июня Уральский приборостроительный завод дополнительно протестировал аппараты ИВЛ «Авента-М», но нареканий к их техническим характеристикам не нашел.

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