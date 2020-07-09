«Привык жить на базе, сижу там второй месяц»

В первом после паузы матче чемпионата России за «Динамо» дебютировал правый полузащитник Владислав Карапузов. Он вышел в стартовом составе во встрече с ЦСКА (0:0), играл на своем фланге против лидера армейцев Николы Влашича и не дал ему отличиться.

20-летний футболист пришел в стан бело-голубых в прошлом году. До этого он находился в системе «Локомотива», воспитанником которого является, играл во втором дивизионе за фарм-клуб «железнодорожников» «Казанку». А прошлым летом был на просмотре в испанской «Валенсии».

В интервью «Известиям» Владислав Карапузов рассказал о своем дебюте, подготовке к сезону в условиях пандемии и самоизоляции, а также вспомнил время, проведенное в «Валенсии», и поделился причинами ухода из «Локо».

— Сильно волновались, когда впервые выходили на поле за основу «Динамо»?

— О том, что буду в старте на матч с ЦСКА, узнал прямо перед игрой. Но незадолго до этого уже выходил на поле в контрольной встрече со «Спартаком». Так что был готов к этому. К тому же, у нас отличная атмосфера в команде. Все опытные ребята поддерживают и подсказывают, что делать на поле, указывают на ошибки, если их совершаю. Так же делают и тренеры. В такой обстановке проще себя проявлять и привыкать к уровню премьер-лиги.

— Кто из футболистов ЦСКА произвел особое впечатление?

— Я играл на правом фланге против Влашича и Щенникова. И Влашич, конечно, поражает своим мастерством. Что он и показал в следующем матче против «Спартака», когда забил два гола.

— Получается, вы справились со своей работой, раз не дали ему забить?

— Можно сказать и так. Постарался не дать Влашичу свободного пространства. И еще хочу сказать спасибо Грише Морозову, который был в обороне на моем же фланге и страховал меня, если я где-то не успевал или ошибался.

— Сильно ли подкосила команду ситуация с заражениями COVID-19 некоторых игроков? Перед матчами с ЦСКА и «Сочи» (1:1) вы до последнего не понимали, сможете ли играть основой.

— Ничего хорошего в этом нет. Потеряли нескольких ведущих игроков, долго не знали, каким составом играть. Такое точно никому не пожелаешь. Но все старались не паниковать и выполнять свою работу в сложившейся ситуации. Тренеры также сделали все, чтобы нас успокоить и максимально подготовить в таких условиях. Так что мы сыграли, как смогли.

— Как поддерживали форму во время самоизоляции?

— Я был за городом с родителями. Туда на участок привез инвентарь. Удавалось бегать, заниматься и как-то готовиться. Понятно, что без игровых упражнений. Не было возможности с кем-то играть в футбол, но в форме себя держал.

— Как после двух месяцев без игровых упражнений чувствовали себя на поле в июньских контрольных и официальных матчах?

— Особых проблем не было. Тренировочный процесс в команде построили так, что было много игровых упражнений, чтобы все вернулись в тонус. Тренеры понимали, что футболисты — профессионалы и физическую форму во время перерыва держали. Поэтому, когда собрались командой, можно было позволить себе больше акцентировать внимание на игровых моментах. Этим и занимались, пусть и в группах. Считаю, что быстро это наладили. И первая контрольная игра с «Локомотивом» (1:1) у нас получилась хорошая, пусть мы и пропустили в концовке. А «Спартак» вообще обыграли (4:1). После этого уже чувствовали, что готовы к чемпионату.

— В начале сезона вы играли в молодежной команде «Динамо» под руководством Кирилла Новикова. Ожидали, что он в основе начнет давать вам игровое время?

— Я пришел в «Динамо» только в сентябре. И уже через полтора месяца Новикова назначили в основу. Поэтому в молодежке не так много с ним проработал. Но надеялся, что он будет подтягивать молодых. И сразу Кирилл Александрович стал их привлекать к тренировкам. Поэтому рассчитывал, что шанс проявить себя будет.

— Только в сентябре пришли из-за прошлогоднего просмотра в «Валенсии»?

— Да, я там провел полтора месяца. В конце июня прошлого года у меня закончился контракт с «Локомотивом». В середине июля уехал в Испанию и только в 20-х числах августа вернулся оттуда и решал вопрос с контрактом с «Динамо».

— Как оцените тот короткий отрезок в «Валенсии»?

— Был тяжелый период, потому что каждый день мне говорили: «Завтра, завтра, завтра…». И так ни к чему это не привело. Но ни о чем не жалею. Хотел попробовать себя в Европе. И попробовал. Это пошло мне на пользу, дало определенный опыт.

— Чем работа с молодежью в Испании отличается от той, что проводится в России?

— У нас в России в целом футбол отличается от испанского. Там всё больше построено на быстрых атаках и технике. А тут заточено на борьбу и индивидуальные действия.

— Почему год назад не остались в «Локомотиве»?

— Мне предлагали контракт на новых условиях. Но я принял другое решение, поскольку 14 лет провел в системе клуба и ни разу не привлекался в основную команду. Хотя всегда был лидером по своему году, первым из него попал в «Казанку». И всегда был в юношеской сборной по своему году. В один момент понял: пора что-то менять.

— Ваш случай — это то, о чем недавно говорил гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе, критиковавший Юрия Семина за недостаточное внимание к молодежи и нежелание ходить на матчи «Казанки»?

— Посмотрите на прошлогодний состав «Казанки» — оттуда в одно время со мной ушло немало ребят. И большинство из них уже поиграло в премьер-лиге. Коля Поярков, Александр Долгов. Недавно Илья Голосов дебютировал за «Спартак» в матче против «Арсенала». Если так случается, то здесь в целом вопросы к руководству. Хотя «Казанка» во главе с Денисом Викторовичем Клюевым хорошо провела прошедший сезон и немного не дотянула до выхода в ФНЛ. Но этих ребят не сохранили.

— Вы удивились, что с тренировавшими «Казанку» Клюевым и Ансаром Аюповым тогда не продлили контракты?

— Не удивился, поскольку все понимали, что с приходом нового руководства везде начнется смена людей. И скорее всего, если не выйдем в ФНЛ, случится и смена наших тренеров. К сожалению, уступили ивановскому «Текстильщику» и проиграли борьбу за повышение в классе. Но Дениса Викторовича и весь его штаб могу только поблагодарить за полтора года совместной работы. Это был потрясающий опыт в ПФЛ. Он всем многое дал. И почти все, кто с ним работал, уже поиграли в премьер-лиге — и в «Локомотиве», и в других клубах. А со сменой Клюева «Казанка» закончила внизу таблицы. Это тоже о многом говорит.

— Тяжело бороться за выход в ФНЛ, когда могут в любой момент выдернуть ключевых игроков в основную команду?

— У нас был собран классный коллектив. Каждый мог выйти и отработать на поле весь матч не хуже того, кто играл до него. И очень хорошо, когда кого-то брали в основу. Мы могли только порадоваться за этого человека. А у его сменщика появлялся шанс показать, что он не хуже других.

— Сейчас, когда Марко Николич стал ставить в состав Дмитрия Рыбчинского, Даниила Куликова, Тимура Сулейманова, нет ощущения, что, подожди вы еще год, могли сейчас выходить на поле за «Локомотив» в премьер-лиге?

— Такого ощущения нет. Люди, которых вы перечислили, дебютировали еще при Семине. И получали игровое время. Поэтому я не вижу, что в системе клуба сейчас что-то меняется. А в «Казанке» и академии по результатам не стало лучше — только хуже.

— Можете сформулировать основные тренерские качества Кирилла Новикова?

— Я не так хорошо знаю Кирилла Александровича, поскольку, повторюсь, в молодежной команде проработал с ним полтора месяца. Но заметил, что он ко всем относится с уважением, каждый игрок это ценит. Мне кажется, и в основе он себя проявил, найдя общий язык со всеми футболистами. В итоге команда сплотилась, поверила в него и прошлой осенью выбралась из зоны вылета, а сейчас претендует на место в Лиге Европы.

— «Динамо» закрыло своих игроков на базе до конца сезона. Говорят, из Новогорска будете выезжать только на матчи. По две недели на базе почти никто не сидит с советских времен. Тяжело такое выдержать?

— Я уже привык, поскольку сижу на базе с мая. Когда Кирилл Александрович позвал меня в основу, спросил, готов ли я прожить это время в закрытом режиме. Я сказал: «Конечно, готов». И уже сижу тут второй месяц. Мне нормально — тренируюсь и отдыхаю. Сложнее тем, у кого есть семьи, дети. Но мы делаем общее дело и боремся за еврокубки. Поэтому готовы пойти на такие ограничения.

— Совсем не было желания выбраться с базы, чтобы встретиться со своей девушкой, родителями, друзьями?

— С девушкой пока общаемся по телефону — созваниваемся и переписываемся. Она понимает, что сейчас такое время, когда никак иначе нельзя. Раз сказали, что так надо, значит, так надо. Хотя скучаю и по девушке, и по родителям. Но такие времена. Как всё закончится, обязательно увидимся. Тем более мы перед началом тренировок сидели два месяца дома и виделись постоянно.

— Ваша мама — мастер спорта по синхронному плаванию. Она пыталась вас отдать в какой-нибудь из водных видов спорта?

— В три года она меня отдала на плавание, которым занимался до шести лет. Уже потом сказал, что хочу пойти в футбол. Мы жили в Измайлово, около стадиона «Локомотив». Там был набор игроков 2000 года рождения. И я попал в него.

— Вы уроженец Норильска. Когда оттуда уехали?

— В самом раннем возрасте. Родители у меня познакомились в Москве. Но мама была из Норильска, где жила ее семья. И она в итоге родила меня там. А в Москву мы переехали через полгода. Как только появилась возможность.

— С тех пор бывали в Норильске?

— Нет. Но очень хочу побывать, как только появится возможность, и посмотреть этот город.

— Не пугает недавняя экологическая катастрофа в городе с утечкой дизельного топлива на ТЭЦ?

— Надеюсь, они с этим справятся и всё нормализуется.

— Каково сейчас играть в жестком режиме, когда «Динамо» проводит по два матча в неделю?

— Я это воспринимаю как шанс больше выходить на поле. На замену или в старте. Чем больше матчей, тем больше шансов попасть в состав из-за усталости более опытных футболистов. Я готов выходить в любой момент, когда потребует тренер. И помочь решить задачу на оставшуюся часть сезона. Мы неудачно начали, набрали всего два очка за три игры. Но настроены пройти без потерь все оставшиеся встречи. И попасть в еврокубки.