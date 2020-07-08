Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова
Происшествия
Удар молнии в Останкинскую башню попал на видео
Наука
Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу домашних животных
Армия
Поставки С-500 «Прометей» в войска начнутся в ближайшие годы
Культура
Барабанщик The Beatles Ринго Старр отмечает 80-летие

Американский генерал исключил вероятность войны НАТО и РФ из-за Украины

0
Фото: Global Look Press/Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае военного конфликта Украины и России НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Избежать войны — вот наша главная обязанность на будущее»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто — об уроках Второй мировой, переговорах с РФ по газу и страхе перед санкциями США

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина — не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», — цитирует его 7 июля ТСН.

По мнению Ходжеса, многие страны — члены альянса, например Германия и Турция, не хотят оказывать давления на Москву, поэтому в случае конфронтации России и Украины, физического вмешательства НАТО можно не ждать.

5 июля главкома ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что его страна готовится к полномасштабным военным действиям против РФ, а также объявил о планах разместить в Черном море комплексы с новыми ракетами «Нептун».

В России слова адмирала назвали провокацией и попыткой Киева «напомнить миру о себе».

Скептически оценил заявление коллеги командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев, подчеркнув, что войны с Россией не намечается.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020