Американский генерал исключил вероятность войны НАТО и РФ из-за Украины

В случае военного конфликта Украины и России НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина — не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», — цитирует его 7 июля ТСН.

По мнению Ходжеса, многие страны — члены альянса, например Германия и Турция, не хотят оказывать давления на Москву, поэтому в случае конфронтации России и Украины, физического вмешательства НАТО можно не ждать.

5 июля главкома ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что его страна готовится к полномасштабным военным действиям против РФ, а также объявил о планах разместить в Черном море комплексы с новыми ракетами «Нептун».

В России слова адмирала назвали провокацией и попыткой Киева «напомнить миру о себе».

Скептически оценил заявление коллеги командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев, подчеркнув, что войны с Россией не намечается.