Правительство выделит на отпускные медикам 5 млрд рублей

Правительство России выделит 5 млрд рублей на отпускные для медицинских работников, которые получали доплаты за работу с коронавирусными больными. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 7 июля.

Деньги предназначены для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, водителей скорых, а также сотрудников медицинских организаций, подведомственных органам власти. Они пойдут как на оплату взятых отпусков, так и на выплату компенсаций за неиспользованные, пишет «Газета.ру». Мишустин подчеркнул, что при расчете суммы будут учтены полученные стимулирующие выплаты.

23 июня президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат медицинским работникам на июль и август.

12 июня кабмин принял проект распоряжения о финансовой поддержке медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.

В тот же день глава Мниздрава Михаил Мурашко заверил, что ситуация с выплатой компенсаций стабилизировалась. К концу мая средства для начисления надбавок за апрель и май получили все регионы, деньги за апрель к тому моменту уже были перечислены всем медработникам.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, с апреля в течение трех месяцев медики, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей.

Однако позднее СМИ узнали о задержке выплат медикам в разных субъектах РФ. На проблему также указывал и глава государства. Путин потребовал предоставлять надбавки в полном объеме за сам факт работы, а не за отработанные часы и раскритиковал правительство за плохую формулировку постановления о выплатах.