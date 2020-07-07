Рогозин заявил об отсутствии доступа у Сафронова к закрытой информации

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Об этом ТАСС заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во вторник, 7 июля.

«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности «Роскосмоса», — сказал Рогозин.

Собеседник агентства подчеркнул, что несколько лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям в газете «Коммерсант». Рогозин добавил, что не сомневался в «высоком профессионализме и личной порядочности» этого человека.

В «Роскосмосе» рассказали о задержании Сафронова во вторник утром. Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Спецслужба заподозрила задержанного в работе на одну из спецслужб НАТО. По этой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

До назначения советником Рогозина в мае этого года Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле знают, что ФСБ сделала заявление относительно задержанного. По его словам, задержание не связано с журналистской деятельностью фигуранта дела.

Пресс-секретарь рассказал, что пересекался с Сафроновым, когда тот работал журналистом, отметив, что его материалы «отличались глубокой экспертизой». Представитель Кремля выразил сожаление, что озвучены такие обвинения.