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В МИД заявили об отсутствии угроз распространения бубонной чумы в России
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В МИД заявили об отсутствии угроз распространения бубонной чумы в России

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Guopngjie
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Серьезных угроз для распространения бубонной чумы из Монголии и Китая в России не наблюдается, сообщил во вторник, 7 июля, директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев на пресс-конференции в Москве.

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«Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией практически полностью закрыто, то пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем», — цитирует его «Интерфакс».

Представитель МИДа отметил, что Китай и Монголия не обращались за помощью в связи со случаями бубонной чумы на своих территориях.

«У меня нет информации об обращениях по официальным каналам. При этом, насколько я знаю, эти случаи не являются чем-то уникальным для тех территорий, где они выявлены. Каких-то официальных просьб к нам не поступало», — указал Зиновьев.

Он добавил, что такие единичные случаи для региона — вполне обычное явление, в связи с чем и у монгольской, и у китайской сторон есть алгоритмы борьбы с этими заболеваниями.

В этот же день об отсутствии поводов для опасений заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он исключил возможность завоза инфекции, так как противочумные станции на Алтае, в Забайкалье, Бурятии и Туве проводят мониторинг обстановки и дезинфекционные мероприятия, а границы между странами закрыты.

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, 1 июля зафиксировали вспышку бубонной чумы. На следующий день в посольстве России в Улан-Баторе заверили, что поводов для беспокойства нет, так как местные власти предпринимают все необходимые меры.

Кроме того, 5 июля диагноз «бубонная чума» подтвердился у скотовода, находящегося в больнице города Баян-Нур, расположенного на севере Китая.

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