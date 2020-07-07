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Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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По его словам, во-первых, очаги находятся в Монголии и Китае - далеко от РФ, кроме того, закрыты как китайско-монгольская граница, так и граница между Россией и КНР. Ограничено и авиасообщение.

Помимо этого, противочумные станции на Алтае, в Забайкалье, в Бурятии и Туве проводят мониторинг обстановки и дезинфекционные мероприятия.

«Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем», — цитирует Онищенко 6 июля «Вечерняя Москва».

Эксперт указал, что осенью грызуны впадут в спячку и даже теоретическая вероятность распространения чумы станет близка к нулю.

Депутат напомнил, что инфицирование чумой происходит именно посредством укуса блохи.

Ранее 6 июля советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев также указал, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, несмотря на возможность единичных случаев заражения.

Он указал, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена.

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