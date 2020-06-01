История борьбы: как побеждали эпидемию в городе Ухань

Медики, армия, полиция, госслужащие и волонтёры работали в полную силу более двух месяцев, чтобы обеспечить порядок в городе Ухань. О происходившем в эти дни они говорят искренне и просто: «Это наша профессия».

Жертвовали собой и обычные граждане — каждый из них внёс значительный вклад в борьбу с эпидемией. Мы записали истории этих людей — новейшую историю города Ухань.



ВАН ЦЗИНЬЛАНЬ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

15 апреля, после короткого четырёхдневного перерыва, Ван Цзиньлань, которая работает в компании «Уханьский автобус», вернулась на службу. Каждый день она просыпается в 4.30 и в 5.00 уже начинает дезинфицировать транспортные средства, чтобы ровно через 55 минут автобус H90 отправился в рейс.

Во время эпидемии Ван Цзиньлань управляла автобусом H87, перевозя медицинских работников и предметы первой необходимости.

Не успев посоветоваться с мужем, она доверила сына свекрови и записалась в аварийный отряд компании. Вот уже месяц она курсирует между медицинскими станциями и временными больницами. В холодную погоду она включает обогреватель раньше времени, а увидев, что медики в салоне спят, ведёт автобус помедленнее.

Каждый раз, когда медперсонал сообщает ей, что выписывается ещё одна группа пациентов, Ван Цзиньлань горда и счастлива. Эти слова вдохновляют её — она надеется, что сможет выполнять свою миссию ещё лучше, чтобы медики могли отдохнуть.

Во время эпидемии «Уханьский автобус» взял на себя задачу доставки продуктов. Ван Цзиньлань — единственная женщина-водитель в автопарке компании. Она отвечает за район, в котором живёт более 30 общин и работает до 8–9 часов вечера, но счастлива помогать людям.

Автобусное сообщение в городе Ухань постепенно восстанавливается. Теперь Ван Цзиньлань измеряет пассажирам температуру и проверяет их пропуска-коды перед поездкой. Никто не возмущается — каждый понимает свою ответственность.



МА ЛИ, ВОЛОНТЁР

Фото: Газета «Цзинцзи жибао»

Ма Ли — студентка второго курса колледжа Шоу И в Ухане. После вспышки эпидемии она скрыла от родителей, что записалась в команду добровольцев. Ма Ли родилась в 1998 году — она самый молодой волонтёр в южной части города. Она работает уже почти два месяца, её подопечный — местный житель, которому почти 90 лет. Из-за эпидемии члены его семьи оказались в разных городах, и он не мог даже приготовить себе обед. Ма Ли помогает ему покупать продукты и готовит.

Родители Ма Ли — владельцы овощного киоска на большом рынке сельскохозяйственных продуктов в районе Байша, они продолжали работать во время эпидемии. Рынок — одно из самых посещаемых мест в городе Ухань. Здесь закупаются крупные супермаркеты, сюда везут овощи из других провинций.

— Чтобы снизить риск заражения вирусом, папа редко возвращается домой. Он тоже боится заразиться, но понимает: жителям во время эпидемии нелегко купить еду. Думаю, такие обычные люди, как мой папа, которые не бросают свою работу, постепенно завоюют победу в битве за Ухань, — считает Ма Ли.

«Несколько дней назад папа отправил мне сообщение, чтобы я больше тренировалась дома. Он не знает, что теперь я могу носить 40 кг овощей, ведь он не знал, что я была добровольцем сообщества. Я внесла свой вклад в город, как и мои родители», — твёрдо сказала Ма Ли.



ТЯНЬ ЯЧЖЭНЬ, ВЛАДЕЛИЦА КАФЕ

Фото: Газета «Новости Пекина»

Уханьское кафе Wacanda во время эпидемии стало единственным в городе, которое продолжало работу. На третий день после закрытия Уханя работники Wacanda бесплатно отправили «Ухань Латте» медицинским работникам первой линии.

— Даже если однажды мы не откроемся, последняя чашка кофе должна быть доставлена медику, — говорит владелица кафе Тянь Ячжэнь.

Команда Wacanda была временно сформирована из семи оставшихся в Ухане бариста в возрасте от 20 до 40 лет. Кафе расположено на пешеходной улице Гуангу, оно окружено крупными университетами, рядом с Китайской академией медицины провинции Хубэй, 3-й больницей города Ухань и Центральной южной больницей.

Каждый день в 9.30 четыре утренних бариста открывают кафе. Они надевают защитные маски и перчатки, дезинфицируют помещение и кофемашины, после чего приступают к приготовлению напитков. До 12.00 300 чашек кофе будут доставлены в больницы. Затем ещё три бариста до 17.00 доставят ещё 200 чашек. Каждую из них сопровождают надписи: «Держись, Ухань!», «С уважением» и т.д.

Команда кафе пользуется огромной популярностью в соцсетях. Их называют «хранителями города», и многие пользователи советуют: «После эпидемии обязательно сходите в Wacanda».

Тянь Ячжэнь теперь уважает свою команду больше, чем когда-либо прежде.

— Я благодарна, что могу работать с такими партнёрами. Каждый день, доставляя кофе в больницу, мы видим, как фермеры везут овощи медицинским бригадам, а владелец ресторана отправляет сотни блюд для персонала. Мы просто сделали то, что должны были сделать, — говорит она.

ВАН ЛУ, ПАРИКМАХЕР

Фото: Газета «Новости Пекина»

Распыляет дезинфицирующую воду, надевает защитную одежду, носит маску и перчатки, ножницы дезинфицирует 75-процентным раствором спирта. Ван Лу не могла предположить, что когда-нибудь будет этим заниматься. Клиенты тоже ведут себя иначе: они часто усталы, кто-то откидывается на стул, не сказав ни слова, чтобы закрыть глаза и успокоиться, не слишком требовательны к прическе, просят только коротко. Эти сцены можно наблюдать в амбулаторном зале больницы Тунцзи в Ухане.

Больница Тунцзи является одним из центров лечения пациентов с тяжёлой и критической пневмонией в городе Ухань. 24 часа в сутки более 7700 медицинских работников и нескольких спасательных бригад по всей стране поддерживают работу этой огромной спасательной машины. Из-за закрытия парикмахерских в Ухане стрижка стала большой проблемой. Ван Лу и несколько волонтёров-парикмахеров стригут здесь тысячи фельдшеров. Их парикмахерская открыта во время эпидемии.

«Стричь как можно короче» — это то, что Ван Лу слышит чаще всего каждый день. Она говорит, что нет правил, какие причёски может носить медицинский персонал. Все приходят на стрижку добровольно и сами решают, какими станут. Многие женщины-медики сделали причёски, которые они боялись попробовать раньше.

Из-за длительной работы в резиновых перчатках и ежедневного повторного полоскания дезинфицирующей водой кожа рук парикмахеров побелела и стала шелушиться. Чтобы избежать распространения вирусов по воздуху, больница отключила отопительное оборудование. Но Ван Лу и другие добровольцы не жалуются. Она хочет выразить благодарность фельдшерам по-своему.



72 ДНЯ И НОЧИ ЧЭН СЮНЯ

30-летний Чэн Сюнь является сотрудником китайской строительной компании, а также заместителем руководителя группы электромеханического обслуживания в больнице Лэй Шэньшань в Ухане. 4 февраля он принял участие в строительстве больницы Лэй Шэньшань.

Во время строительства Чэн Сюнь отвечал за работу по установке электромеханических элементов Б1, Б2, Б3 и Ц11, Ц12 и наружных электромеханических установок. Он возглавил небольшую команду из четырёх человек, которая завершила работу по установке электромеханических элементов для безопасности и защиты от эпидемий на площади 8700 кв. м.

«Мы работаем более 16 часов в день и чувствуем, что у нас есть бесконечная сила. Мы только надеемся, что больница Лэй Шэньшань будет построена как можно скорее, чтобы вылечить пациентов», — говорит Чэн Сюнь.

После того как больница была успешно достроена, Чэн Сюнь не отдыхал, он пошёл на пост технического обслуживания в качестве заместителя руководителя группы по техническому обслуживанию электромеханических установок.

Во время пребывания в больнице Лэй Шэньшань Чэн Сюнь также помогал медикам внутри больницы. Ранним утром 11 марта он получил звонок о помощи: медсестре необходимо было срочно доставить образец крови пациента из палаты в отделение экспертизы. Около 10 минут ходьбы от палаты до отделения, но медсестра не была знакома с территорией. — «Нет проблем, я провожу вас». Он сопроводил медсестру в исследовательский отдел. «Медики прибыли сюда, чтобы помочь Уханю бороться с эпидемией, и я должен сделать всё возможное, чтобы защитить их», — считает Чэн Сюнь.

Жена Чэн Сюня также была медсестрой. Сначала она работала в педиатрии в отделении Ханнан Народной больницы Университета Уханя. Супруги проводили своего трёхлетнего ребенка в родительский дом. Эта семья из трёх человек — они уже более двух месяцев не видели друг друга. Несмотря на чувство тоски, Чэн Сюнь продолжал оставаться на своём посту: «Я буду стоять вместе с Лэй Шэньшань до тех пор, пока последний пациент не уйдёт».

И вот наконец-то этот день настал! Чэн Сюнь сказал: «Моё самое большое желание сейчас — вернуться домой к жене и сыну».



МАНЬ ЦАЙМЭЙ, САНИТАРКА

Фото: Газета «Новости Пекина»

После вспышки эпидемии в Ухане наблюдается нехватка персонала по уборке в больницах. Власти в нескольких районах приняли меры и призвали сотрудников поддержать работу по уборке.

35-летняя Мань Цаймэй почувствовала, что попала на фронт, надев защитную одежду и войдя в отделение интенсивной терапии. Она не врач и не медсестра, а санитарный работник в городе Ухань. В обычный рабочий день Мань Цаймэй и её коллеги вместе подметают 8,4 км улиц Чжуншаня.

После обучения она и более десятка её коллег были отправлены в больницу Красного Креста в Ухане, где в ту ночь было очищено более 100 вёдер мусора. Люди в больнице обнаружили, что мусор оставался необработанным в течение трёх или четырёх дней из-за отсутствия уборки.

Перед тем как подметать в палате, Мань Цаймэй должна заранее переодеться в защитную одежду, надеть перчатки и маску. Чтобы сохранить защитную одежду, Мань Цаймэй решила контролировать потребление воды. Она может работать 4 часа без туалета. Большинство уборщиков поддерживали использование двух защитных костюмов в день и меняли их только один раз — в полдень. Мань Цаймэй считает, что больничная очистка более интенсивна, здесь некоторые автоматизированные устройства трудно использовать, и это можно решить только рабочей силой: «В больнице есть обогреватель, но мы также должны носить защитную одежду, обычно после работы всё тело потное».

Однажды во время уборки палаты пожилой пациент разговорился с Мань Цаймэй, он был расстроен, что другие пациенты не обращают внимания на гигиену, а ведь у уборщиц тяжёлая работа, пациенты должны это понимать. И эти слова согрели сердце Мань Цаймэй.

Через семь дней после работы в больнице Красного Креста в Ухане она получила уведомление о том, что её направляют в недавно построенную временную больницу. Каждый день после работы она звонит своей семье по видеосвязи. За день до того, как она отправилась во временную больницу, Мань Цаймэй честно рассказала своему ребёнку о ситуации, объяснив, что пока не может вернуться домой. Ребёнок спросил её: «Почему именно ты, а не кто-то другой?» Она спокойно ответила: «Это наша работа, невозможно не идти. Если мы её не сделаем, то кто это сделает?»