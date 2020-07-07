Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
В Кремле оценили перспективы возобновления международного авиасообщения
Общество
ЦИК обсудит возможность голосования в течение нескольких дней на выборах осенью
Общество
В Подмосковье впервые за три месяца выявили менее 200 случаев COVID-19
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Общество
ФСБ задержала в Крыму семерых террористов «Хизб ут-Тахрир»

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России. Об этом она рассказала «Известиям» во вторник, 7 июля.

«Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет»
Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова — об упрощении паспортных правил, цифровых визах и демографической проблеме

«Просто устала в последнее время, полетела отдохнуть. <...> Ну какая эмиграция в XXI веке? Сейчас весь мир — одна большая деревня», — заявила жена журналиста.

Женщина объяснила, что слова «вот и всё» в ее публикации в социальной сети означали лишь стремление отдохнуть.

«Когда увидела, как извращенно был интерпретирован мой пост, я вообще его удалила. Объяснять что-то людям, которые все знают точно, не имеет смысла», — подчеркнула Чекалова.

Парфенов с женой покинул страну 2 июля рейсом Москва — Франкфурт-на-Майне.

В тот же день супруга журналиста опубликовала в Facebook фотографию с подписью «Ну вот и всё». Подписчики предположили, что речь идет об эмиграции. Спустя несколько часов женщина удалила пост.

В период пандемии коронавируса вылететь из России возможно для учебы, работы или лечения. Гражданам РФ для посещения и ухода за родственниками, проживающими за границей, необходимо доказать свое родство с ними.

Иностранцам, въезжающим в страну для лечения, также необходимо предъявить документы, в том числе приглашение, выданное медицинской организацией.

Отъезд Парфенова, по данным РЕН ТВ, может заинтересовать правоохранительные органы. Для выезда из страны он предъявил вид на жительство в Израиле. О его наличии гражданин России обязан уведомить МВД в установленные законом сроки. Сделал ли он это, неизвестно, как отмечает телеканал. Комментарий Министерства внутренних дел на момент публикации получен не был.

С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Нескольким компаниям разрешено осуществлять только вывозные рейсы. Они возвращают на родину россиян, застрявших в других странах из-за закрытия границ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020