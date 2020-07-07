Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России. Об этом она рассказала «Известиям» во вторник, 7 июля.

«Просто устала в последнее время, полетела отдохнуть. <...> Ну какая эмиграция в XXI веке? Сейчас весь мир — одна большая деревня», — заявила жена журналиста.

Женщина объяснила, что слова «вот и всё» в ее публикации в социальной сети означали лишь стремление отдохнуть.

«Когда увидела, как извращенно был интерпретирован мой пост, я вообще его удалила. Объяснять что-то людям, которые все знают точно, не имеет смысла», — подчеркнула Чекалова.

Парфенов с женой покинул страну 2 июля рейсом Москва — Франкфурт-на-Майне.

В тот же день супруга журналиста опубликовала в Facebook фотографию с подписью «Ну вот и всё». Подписчики предположили, что речь идет об эмиграции. Спустя несколько часов женщина удалила пост.

В период пандемии коронавируса вылететь из России возможно для учебы, работы или лечения. Гражданам РФ для посещения и ухода за родственниками, проживающими за границей, необходимо доказать свое родство с ними.

Иностранцам, въезжающим в страну для лечения, также необходимо предъявить документы, в том числе приглашение, выданное медицинской организацией.

Отъезд Парфенова, по данным РЕН ТВ, может заинтересовать правоохранительные органы. Для выезда из страны он предъявил вид на жительство в Израиле. О его наличии гражданин России обязан уведомить МВД в установленные законом сроки. Сделал ли он это, неизвестно, как отмечает телеканал. Комментарий Министерства внутренних дел на момент публикации получен не был.

С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Нескольким компаниям разрешено осуществлять только вывозные рейсы. Они возвращают на родину россиян, застрявших в других странах из-за закрытия границ.