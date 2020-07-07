В Подмосковье впервые за три месяца выявили менее 200 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Московской области выявили 177 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав во вторник, 7 июля.

За весь период пандемии в Подмосковье зафиксировали 59 522 случая заболевания. Выздоровел и выписался 39 191 пациент.

Последний раз меньше 200 случаев заболевания COVID-19 за сутки регистрировали 11 апреля, тогда их было 152.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного губернатора Андрея Воробьева 6 июля, администрация региона начала подготовку к разбору временных госпиталей, созданных для приема пациентов с коронавирусом.

По словам Воробьева, уже «абсолютное большинство клиник» снова оказывают плановую медицинскую помощь. Он отметил, что возвращение к оказанию плановой медпомощи — непростая работа которая «требует максимального внимания».

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